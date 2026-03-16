Pripravte si peňaženky, úroky hypoték pôjdu hore: Analytik povedal, kedy to môžeme očakávať

Nina Malovcová
TASR
Analytici očakávajú rast úrokov.

Dôsledkom konfliktu na Blízkom východe by mohlo byť aj zdraženie hypoték na Slovensku. Výrazný rast cien ropy sa totiž čoskoro prejaví v inflácii a ak by táto situácia trvala dlhšie, bude musieť reagovať aj Európska centrálna banka (ECB) zvyšovaním svojich kľúčových sadzieb.

Podľa analytikov k tomu nedôjde už na jej najbližšom zasadnutí tento týždeň vo štvrtok (19. 3.), finančné trhy však s rastom úrokov v priebehu roka počítajú. Je preto veľmi pravdepodobné, že úročenie hypoték je momentálne najnižšie za dlhé obdobie a ich sadzby sa budú hýbať skôr smerom nahor, uviedli pre TASR ekonomickí analytici.

ECB zrejme sadzby zatiaľ nezvýši

„Bolo by pomerne prekvapujúce, keby ECB zvýšila sadzby už na najbližšom marcovom zasadnutí. Časť odborníkov síce hovorí o tom, že ECB by tentoraz mala reagovať pružnejšie na vývoj situácie, ako to bolo pri energetickej kríze na jeseň 2021 a následnej ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022, na druhej strane európska ekonomika je pod tlakom a zdraženie úverového financovania pri zdvihnutí základných sadzieb ECB by mohlo narobiť viac škody ako úžitku,“ vysvetlil finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Poukázal na to, že rast cien ropy je zatiaľ dočasný a všetko bude závisieť od vývoja konfliktu na Blízkom východe, ktorý ani americká administratíva nebude chcieť umelo predlžovať. Ak by však trval dlhšie a aj ďalšie týždne či mesiace by preprava ropy a ďalších surovín cez Hormuzský prieliv bola blízka nule, inflácia v Európe podľa odborníka nepochybne narastie.

Vyššie sadzby by zdražili hypotéky

„V takom prípade by ECB nezostalo nič iné, ako zvýšiť sadzby v snahe rast inflácie tlmiť. Na tento krok budú bezpochyby reagovať aj úroky hypoték. Ešte pred iránskou krízou sa predpokladalo, že pokles sadzieb bude ďalej spomaľovať a prípadne budú stagnovať. Pri zvýšených sadzbách ECB sa pokles sadzieb zastaví a môže dôjsť aj k ich opätovnému rastu,“ avizoval Búlik.

Vyčíslil, že za posledného 1,5 roka klesli priemerné sadzby hypoték na Slovensku približne o 1,2 percentuálneho bodu (p. b.) na 3,35 % a najnižšie sadzby, ktoré majú banky v ponuke, sa dostali na 3 %. „Nárast základných sadzieb ECB o 0,25 p. b. by mohol v priebehu niekoľkých týždňov až mesiacov priemer opäť tlačiť k 3,5 %. To by znamenalo, že by banky upravili najmä tie najnižšie sadzby v ponuke,“ doplnil analytik.

ECB vo štvrtok 19. marca ponechá svoju základnú úrokovú sadzbu bezo zmeny na úrovni 2 %, predpokladá hlavný ekonóm Wealth Effect Management (WEF) Vladimír Vaňo. Zároveň však pripomenul, že už počas prvého týždňa útoku na Irán začali finančné trhy s viac než 50-percentnou pravdepodobnosťou počítať s tohtoročným zvýšením sadzieb centrálnej banky.

„Hoci ECB zrejme začne trh pripravovať na možnosť sprísnenia menovej politiky, jej rozhodovanie bude sťažovať to, že iránskou vojnou spôsobený ponukový šok sa už premieta do negatívnych revízií prognóz hospodárskeho rastu v najväčších európskych ekonomikách,“ upozornil analytik.

Banky môžu reagovať ešte skôr

Poukázal tiež na to, že pre úročenie dlhodobých úverov, vrátane hypoték, je ešte dôležitejší vývoj trhových sadzieb s dlhšou splatnosťou, vrátane výnosov do splatnosti zo štátnych dlhopisov. Dlhodobé úrokové sadzby pritom už reagovali nárastom na zdraženie energetických komodít aj na obavy z možného zrýchlenia rastu cien poľnohospodárskych plodín a potravín.

„Konflikt na Blízkom východe už teraz ovplyvňuje finančné trhy, čo vnímajú aj naše banky. Práve pre zdražovanie zdrojov na trhoch nemusia čakať na zvýšenie sadzby ECB a môžu pristúpiť k úprave úrokov aj skôr,“ zdôraznila riaditeľka pre úvery spoločnosti Fingo.sk Eva Šablová.

Rast výnosov už tlačí na hypotéky

Ako a kedy banky zareagujú však podľa nej závisí od ich internej politiky. Nie je preto možné v tejto chvíli predikovať zmeny úrokových sadzieb hypoték v jednotlivých bankách. „Prikláňame sa k tomu, že aktuálne sme s najväčšou pravdepodobnosťou na úrokovom dne a najbližšie úpravy úrokov v bankách budú smerovať k zdražovaniu hypoték,“ dodala odborníčka.

Hypotéka na nehnuteľnosť
Aj analytik Slovenskej bankovej asociácie (SBA) Marcel Laznia predpokladá, že ECB by mohla pristúpiť k zvýšeniu úrokových sadzieb v prípade, že by vojnový konflikt v Iráne trval dlhšie obdobie a rast cien ropy by začal výraznejšie vplývať na celkovú cenovú hladinu v eurozóne.

„Už dnes pozorujeme, že výnosy štátnych dlhopisov – vrátane slovenských – v reakcii na konflikt rastú, čo vytvára tlak aj na úročenie hypotekárnych úverov. Priemerná sadzba hypoték na Slovensku sa v januári pohybovala na úrovni priemeru EÚ (3,38 %) a klesala nepretržite od júna 2024 z úrovne 4,23 %. Dá sa preto očakávať, že tento trend poklesu úrokových sadzieb by sa v prípade pretrvávania geopolitického napätia mohol zastaviť,“ avizoval Laznia.

Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac