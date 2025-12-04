Emotívny odkaz princeznej Kate: Prehovorila k národu, jej srdcervúce slová dojmú mnohých ľudí

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Kráľovská rodina
Trojnásobná mamička prináša vianočné posolstvo.

Princezná z Walesu vyzvala národ, aby sa spojil „so štedrým srdcom, porozumením a nádejou“ uprostred obdobia, kedy sa pripravuje na usporiadanie svojho každoročného vianočného koncertu kolied pre dobré účely. V osobnom odkaze pre hostí na podujatí Spolu na Vianoce vo Westminsterskom opátstve v piatok princezná hovorila o dôležitosti kontaktovať svojich blízkych a priateľov „v čase, keď sa život niekedy môže zdať roztrieštený alebo neistý“.

V rámci tohtoročných tém „láska, súcit a prepojenie“ budúca kráľovná privíta na koncerte, ktorý sa koná už piaty rok, 1 600 podporovateľov komunity. Jej slová zrejme pramenia z toho, čo sama prežila. Princezná, ktorá sa v minulom roku zotavovala z liečby rakoviny, už predtým hovorila o sile ponorenia sa do prírody ako súčasti svojho liečebného procesu, ako uviedol Daily Mirror.

Viac z témy Kráľovská rodina:
1.
Z tohto budú mať mnohí zimomriavky. Veštec vyslovil začiatkom roka predpoveď o Meghan Markle, ktorá sa už začala napĺňať
2.
Vyslovil odvážne tvrdenie. Bývalý manžel Meghan pred rokmi predpovedal, ako to bude medzi ňou a princom Harrym
3.
Kórea bola len začiatok. Skutočný koniec manželstva Karola a Diany prišiel za zatvorenými dverami v Sandringhame
Zobraziť všetky články (351)

Koledy so známymi osobnosťami

Vo svojom posolstve sa Kate podelila o víziu komunity a sviatočného obdobia, ktoré sú prepojené „rovnako ako korene stromov „zdieľajú“ silu pod pôdou, neviditeľnú, ale vitálnu“.

Svetoznámy zbor Westminsterského opátstva zaspieva niektoré z najobľúbenejších kolied v krajine, spolu s hudobnými vystúpeniami herečky Hannah Waddingham, britských spevákov Katie Melua, Dana Smitha a Griffa, ako aj kornwallskej folkovej hudobnej skupiny Fisherman’s Friends. Hostia si tiež užijú špeciálne vystúpenie mladých umelcov z Platinum Performing Arts, organizácie so sídlom v srdci komunity v Edmontone v severnom Londýne.

Foto: Profimedia

Počas bohoslužby zaznejú dojímavé čítania spojené s témou lásky, súcitu a prepojenia od rečníkov vrátane princa z Walesu, Kate Winslet, Chiwetela Ejiofora, Babatunde Aléshého a Joea Lockeho, ktorých čítanie bude sprevádzať klavirista Paul Gladstone Reid.

Čo sa píše v jej správe?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac