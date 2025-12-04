Emotívny odkaz princeznej Kate: Prehovorila k národu, jej srdcervúce slová dojmú mnohých ľudí

Princezná z Walesu vyzvala národ, aby sa spojil „so štedrým srdcom, porozumením a nádejou“ uprostred obdobia, kedy sa pripravuje na usporiadanie svojho každoročného vianočného koncertu kolied pre dobré účely. V osobnom odkaze pre hostí na podujatí Spolu na Vianoce vo Westminsterskom opátstve v piatok princezná hovorila o dôležitosti kontaktovať svojich blízkych a priateľov „v čase, keď sa život niekedy môže zdať roztrieštený alebo neistý“.
V rámci tohtoročných tém „láska, súcit a prepojenie“ budúca kráľovná privíta na koncerte, ktorý sa koná už piaty rok, 1 600 podporovateľov komunity. Jej slová zrejme pramenia z toho, čo sama prežila. Princezná, ktorá sa v minulom roku zotavovala z liečby rakoviny, už predtým hovorila o sile ponorenia sa do prírody ako súčasti svojho liečebného procesu, ako uviedol Daily Mirror.
Koledy so známymi osobnosťami
Vo svojom posolstve sa Kate podelila o víziu komunity a sviatočného obdobia, ktoré sú prepojené „rovnako ako korene stromov „zdieľajú“ silu pod pôdou, neviditeľnú, ale vitálnu“.
Svetoznámy zbor Westminsterského opátstva zaspieva niektoré z najobľúbenejších kolied v krajine, spolu s hudobnými vystúpeniami herečky Hannah Waddingham, britských spevákov Katie Melua, Dana Smitha a Griffa, ako aj kornwallskej folkovej hudobnej skupiny Fisherman’s Friends. Hostia si tiež užijú špeciálne vystúpenie mladých umelcov z Platinum Performing Arts, organizácie so sídlom v srdci komunity v Edmontone v severnom Londýne.
Počas bohoslužby zaznejú dojímavé čítania spojené s témou lásky, súcitu a prepojenia od rečníkov vrátane princa z Walesu, Kate Winslet, Chiwetela Ejiofora, Babatunde Aléshého a Joea Lockeho, ktorých čítanie bude sprevádzať klavirista Paul Gladstone Reid.
