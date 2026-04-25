Emma Drobná otvorene o veľkom sne: Ten hudobný si splnila, túži však veľmi ešte po jednej veci

Hoci ju verejnosť pozná najmä ako sebavedomú víťazku šou Superstar, Emma Drobná zostáva aj po rokoch v hudobnom priemysle pre mnohých stále trochu záhadou. Na pódiu pôsobí prirodzene, uvoľnene a charizmaticky, no sama o sebe hovorí, že žiaru reflektorov vedome nevyhľadáva a v súkromí si stráži vlastný pokoj a autenticitu.
Aj to odkryla Emma Drobná v relácii Mimóza a taktiež spomenula aj to, o čom aktuálne sníva. Známa speváčka je na výslní už niekoľko rokov a za ten čas absolvovala veľa rôznych rozhovorov pre médiá. Aj preto padla reč na to, aké najčastejšie otázky jej zvyknú dávať novinári a redaktori.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
O živote bez voľného času
V prvom rade sa jej zakaždým pýtajú, čo má nové, no všimla si jednu zaujímavú vec. “Tak napríklad, čo sa týka súkromia, to sa už normálne odvykli pýtať, keď tak, tak to hodia ako jednu z tých posledných otázok, že však snáď to prejde a odpovie, ale skôr je to veľmi okrajovo nadhodené,” prezradila Emma Drobná, ktorá sa nedávno vrátila do minulosti a oľutovala jednu vec.
Speváčka o sebe prehlasuje, že je sama sebou. “Ja som, myslím si, celkom dosť autentický človek, aj keď som v rozhovoroch trošku iná verzia mňa, taká viac otvorená,” priznala umelkyňa, ktorá si má celkom nabitý program. Aj keď sa v jej diári objavia voľné dni, zakaždým tam niečo pribudne a ona odrazu nevie, čo skôr.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
“Mám voľný čas, ktorý si vždy niečím vypĺňam, či už s tréningami alebo nejaké mítingy si dám alebo proste nejaké aktivity, niečo nové skúsim, že vlastne mám pocit, že nemám žiadny voľný čas,” poznamenala. Ako ďalej doplnila, vždy si povie, že bude mať voľno a konečne doma uprace a bude mať všetku robotu hotovú, ktorú stále odkladá, no nakoniec to nevyjde.
Nahlásiť chybu v článku