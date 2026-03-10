Emma Drobná otvorene prehovorila o minulosti: Oľutovala jednu vec, z ktorej dnes nie je nadšená

Foto: Instagram.com/emmadrobna

Jana Petrejová
Vek jej priniesol nový pohľad na minulosť.

Je jedno, čo si oblečie. V každom outfite vyzerá dobre. Reč je o Emme Drobnej, ktorá svojím prirodzeným šarmom a nenútenou krásou dostane každého ihneď do kolien. Ak sa pridá jej sympatický úsmev, platí to dvojnásobne. S extravaganciou to však vôbec nepreháňa a ide skôr opačným smerom – dáva prednosť prirodzenosti. 

Žiadne veľké nánosy mejkapu alebo oblečenie vo výrazných farbách či odvážnych strihoch. Na módnej prehliadke Fera Mikloška umelkyňa potvrdila, že stavia skôr na kúskoch, ktoré nie sú náladné. Jemné vlnité vlasy a jednoduché čierne šaty s čipkou zvýraznili jej krásu. Dokonca ani náušnice nenosí a uvažuje, že sa zbaví ešte jednej veci na svojom tele, ako priznala v rozhovore pre Šarm.

Čo trošku oľutovala?

Emma Drobná, ktorú si mnohí pamätajú zo speváckej šou SuperStar, sa dobrovoľne vzdala náušníc, ktoré dnes už nenosí. „Bola som nedávno na röntgene, kde som si musela dať všetko dole a nejak som to na seba nevrátila. A vlastne ma to veľmi baví, že sa cítim trošku taká slobodnejšia. S prirodzenými vlnami a bez šperkov, mám pocit, že je to ozvláštnené tým, že vlastne je všetko zvláštne preč,“ vysvetlila speváčka.

Ako ďalej doplnila, je ešte jedna vec, ktorá jej začala vizuálne prekážať. „Čím som staršia, tým viac mi niečo udrie do očí a niečo mi tam prekáža. Mala som obdobie, že mi prekážali, teraz si to skoro nevšímam, ale myslím si, že časom sa to stane,“ ozrejmila Emma Drobná svoje tetovania, ktoré zdobia jej telo.

Hoci premýšľa nad ich odstránením, uvedomuje si, aká je to bolestivá procedúra. Sama o tom dobre vie, keďže na takomto zákroku už bola. „Bolí to niekoľkonásobne viac a bolí to veľmi, mám pocit, že aj keď to odstraňujú na ruke, bolí to na celom tele. Dokonca aj teraz, keď sa o tom bavíme, cítim tú bolesť znova,“ uviedla.

Už ju nelákajú

