Dvíha im tlak, no svoju rolu hrá bravúrne. Diváci zaujali jasný postoj voči hercovi z Ranča, toto si o ňom myslia

Foto: TV Joj

Jana Petrejová
Ranč
Niektorí ho milujú, iní ho príliš nemusia. 

Mnohí ho poznali ako zabávača, no keď prišla herecká úloha v Ranči, ukázal sa v úplne inom svetle. Tak potvrdil, že vie zahrať aj postavu, ktorá si žiada okrem iného aj rešpekt. A hoci sa jej v Ranči zhostil bravúrne a vložil do toho maximum, divákom nie je príliš pochuti. 

Miroslav Noga, dlhé roky spájaný s humorom a Štefanom Skrúcaným, s ktorým pôsobil v humoristickej relácii, nie je dobrý len v zabávaní druhých. V Ranči hrá úplne inú postavu, na ktorú uňho diváci nie sú ani zďaleka zvyknutí. Intrigán so štipkou humoru a starosťami, ktorý skrýva tajomstvá a hrá hru. Tak možno opísať Miloša Zimana, ktorého herec stvárňuje.

Ako zareagovali diváci?

Televízia Joj pred pár dňami zverejnila výzvu na Facebooku a opýtala sa divákov na jednu vec. „Miro Noga hrá v seriáli Ranč pomerne negatívnu postavu, no v skutočnosti má stále úsmev na tvári. Máte radi tohto herca?“ napísala televízia na sociálnej sieti, čím rozprúdila zaujímavú diskusiu.

Ľudia sa rozdelili na dva tábory. V prvom sú tí, ktorí nie sú príliš nadšení z herca a jeho postavy. Niektorí dokonca spomenuli časy, keď účinkoval v zábavnej šou so Skrúcaným. „Je to dobrý herec, len škoda, že nevymyslia nejaký zábavný program so Števom Skrúcaným,“ napísala svoje prianie jedna diváčka.

„Po tejto úlohe v Ranči ani nie. Ale vtipkujem, áno, mala som ho rada ešte keď vystupoval so Štefanom Skrúcaným, boli dobrá dvojka,“ dodala iná žena. Niektoré komentáre však boli drsnejšie. „Veľmi nesympatický a v Ranči mu to vôbec nesedí,“ myslí si diváčka, s ktorou súhlasí aj ďalšia: „Nemám ho rada.“

Podľa iných je výborný

