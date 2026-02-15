Družba stojí, alternatíva je more: Ukrajina neobnovila prepravu, Slovensko a Maďarsko chcú využiť Jadranský ropovod

Ukrajina ešte stále neobnovila prepravu ropy cez ropovod Družba, preto sa Maďarsko a Slovensko obrátili na Chorvátsko, aby umožnilo prepravu ruskej ropy cez Jadranský ropovod. Napísal to v nedeľu na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Minister vo svojom príspevku najprv pripomenul, že Maďarsko a Slovensko predtým presadili pokračovanie nákupu ruskej ropy prostredníctvom ropovodu Družba a táto sankčná výnimka zahŕňa aj fakt, že ak sa tranzit ropovodom stane nemožným, obe krajiny môžu dovážať ruskú ropu aj po mori.
List Chorvátsku a spor o dôvody výpadku
„Ukrajinci však stále neobnovujú prepravu ropy cez ropovod Družba z politických dôvodov,“ dodal Szijjártó, podľa ktorého v nedeľu spolu so slovenskou ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou napísali list chorvátskemu ministrovi hospodárstva Antemu Šušnjarovi, v ktorom požiadali Chorvátsko, aby v súlade s bruselskými pravidlami okamžite povolilo prepravu ruskej ropy do Maďarska a Slovenska cez Jadranský ropovod.
Ukrajina tvrdí, že dodávky sa zastavili v dôsledku ruského útoku na infraštruktúru ropovodu z 27. januára. Szijjártó však naznačil, že Ukrajina bráni obnoveniu dodávok elektriny potrebnej pre chod čerpadiel.
