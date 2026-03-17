Družba stále nefunguje: EÚ podporila požiadavku Slovenska na vyslanie expertov, Blanár žiada viac informácií

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Slovensko tlačí na vysvetlenie.

Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie vyjadrili na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci (FAC) v Bruseli jednoznačnú podporu požiadavkám zo strany Slovenska, Maďarska a tiež Európskej komisie voči Ukrajine v súvislosti s informáciami o stave ropovodu Družba.

Uviedol to v pondelok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie (MZVEZ) SR. V úvode rokovania vystúpil prostredníctvom videohovoru aj šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha. Podľa Blanárových slov však ukrajinská strana stále neposkytla dostatočné informácie v súvislosti s ropovodom.

Slovensko žiada vyslanie expertov

„Opäť sme sa dozvedeli, že ropovod Družba by podľa Ukrajiny mohol byť k dispozícii až o šesť týždňov. Tých termínov už však bolo viacero a stále sme sa nedopracovali k tomu, čo sme spoločne vyrokovali aj s Európskou komisiou – aby na miesto prišla expertná skupina, ktorá by posúdila skutočný stav,“ povedal šéf slovenskej diplomacie.

Slovenská vláda považuje doterajšie informácie o poškodení ropovodu vrátane brífingu s veľvyslancami, ktorý sa uskutočnil minulý týždeň na Ukrajine, za nedostatočné. „My máme rovnako zábery, ktoré hovoria o niečom inom. Preto považujeme za nevyhnutné, aby sa situácia preverila priamo na mieste za účasti expertov, ktorí by mohli pomôcť tiež pri prípadnej oprave ropovodu,“ zdôraznil Blanár s tým, že odmietavý prístup zo strany Ukrajiny je neprijateľný a vyvoláva dohady, ktoré jej neprospievajú.

Blanár kritizuje nedostatok informácií

„Stráca tým kredibilitu, pretože je to asociovaná krajina, ktorá má napĺňať svoje povinnosti, čo sa v tomto prípade týka poskytnutia informácií a kooperácie,“ dodal minister. SR dlhodobo zdôrazňuje, že má záujem o partnerské a konštruktívne vzťahy s Ukrajinou.

Zároveň však očakáva otvorenú spoluprácu pri riešení otázok, ktoré majú priamy dosah na energetickú bezpečnosť regiónu. Blanár v tejto súvislosti ocenil podporu partnerov z členských štátov Európskej únie vrátane Českej republiky, ktorá rovnako ponúkla vedenie expertnej skupiny s cieľom posúdiť údajné poškodenie ropovodu.

FAC sa venoval tiež situácii na Blízkom východe a jej dosahom na globálnu bezpečnosť a energetické trhy. Podľa Blanára ide o mimoriadne citlivú otázku, keďže región patrí medzi kľúčové oblasti produkcie ropy a skvapalneného zemného plynu, čo môže mať významný vplyv na stabilitu svetových energetických trhov a energetickú bezpečnosť Európskej únie.

