Družba stále nefunguje: EÚ podporila požiadavku Slovenska na vyslanie expertov, Blanár žiada viac informácií

Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie vyjadrili na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci (FAC) v Bruseli jednoznačnú podporu požiadavkám zo strany Slovenska, Maďarska a tiež Európskej komisie voči Ukrajine v súvislosti s informáciami o stave ropovodu Družba.
Uviedol to v pondelok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie (MZVEZ) SR. V úvode rokovania vystúpil prostredníctvom videohovoru aj šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha. Podľa Blanárových slov však ukrajinská strana stále neposkytla dostatočné informácie v súvislosti s ropovodom.
Slovensko žiada vyslanie expertov
„Opäť sme sa dozvedeli, že ropovod Družba by podľa Ukrajiny mohol byť k dispozícii až o šesť týždňov. Tých termínov už však bolo viacero a stále sme sa nedopracovali k tomu, čo sme spoločne vyrokovali aj s Európskou komisiou – aby na miesto prišla expertná skupina, ktorá by posúdila skutočný stav,“ povedal šéf slovenskej diplomacie.
Slovenská vláda považuje doterajšie informácie o poškodení ropovodu vrátane brífingu s veľvyslancami, ktorý sa uskutočnil minulý týždeň na Ukrajine, za nedostatočné. „My máme rovnako zábery, ktoré hovoria o niečom inom. Preto považujeme za nevyhnutné, aby sa situácia preverila priamo na mieste za účasti expertov, ktorí by mohli pomôcť tiež pri prípadnej oprave ropovodu,“ zdôraznil Blanár s tým, že odmietavý prístup zo strany Ukrajiny je neprijateľný a vyvoláva dohady, ktoré jej neprospievajú.
Blanár kritizuje nedostatok informácií
„Stráca tým kredibilitu, pretože je to asociovaná krajina, ktorá má napĺňať svoje povinnosti, čo sa v tomto prípade týka poskytnutia informácií a kooperácie,“ dodal minister. SR dlhodobo zdôrazňuje, že má záujem o partnerské a konštruktívne vzťahy s Ukrajinou.
Zároveň však očakáva otvorenú spoluprácu pri riešení otázok, ktoré majú priamy dosah na energetickú bezpečnosť regiónu. Blanár v tejto súvislosti ocenil podporu partnerov z členských štátov Európskej únie vrátane Českej republiky, ktorá rovnako ponúkla vedenie expertnej skupiny s cieľom posúdiť údajné poškodenie ropovodu.
FAC sa venoval tiež situácii na Blízkom východe a jej dosahom na globálnu bezpečnosť a energetické trhy. Podľa Blanára ide o mimoriadne citlivú otázku, keďže región patrí medzi kľúčové oblasti produkcie ropy a skvapalneného zemného plynu, čo môže mať významný vplyv na stabilitu svetových energetických trhov a energetickú bezpečnosť Európskej únie.
