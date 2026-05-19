Slovák dosiahol úspech, aký ešte žiadny rodák pre ním: Adam Macko sa stal prvým bejzbalistom v MLB

Bejzbalista Adam Macko nastúpil v ére samostatnosti ako historicky prvý Slovák do duelu v zámorskej Major League Baseball (MLB). Dvadsaťpäťročný nadhadzovač debutoval v drese Toronta Blue Jays proti slávnemu New Yorku Yankees.
Macka povolali do prvého tímu minuloročného finalistu počas víkendu. Zatiaľ čo proti Detroitu Tigers ešte do hry nezasiahol, tak na legendárnom Yankee Stadium si zapísal svoj debut v MLB. Nadhadzovač Toronta odhádzal celú jednu zmenu (inning), celkovo si do štatistík zapísal 15 nadhodov. Blue Jays napokon prehrali s Yankees tesne 6:7.
V tabuľke American League je jeho tím na deviatej pozícii s bilanciou 21 výhier a 26 prehier. V MLB je bežná séria zápasov proti rovnakému súperovi, Toronto si v najbližších dňoch ešte trikrát zmeria sily s klubom z New Yorku.
Historický úspech
„Máme veľkú radosť z historického úspechu Adama, ktoré vyžadovalo dlhé roky tvrdej práce a odhodlania, a prajeme mu veľa úspechov v ďalšom účinkovaní v najkvalitnejšej baseballovej profi lige na svete“ uviedla Slovenská baseballová federácia (SBF) v oficiálnom vyjadrení.
„Slovenská baseballová federácia sa bude v roku 2029 uchádzať spoločne s Rakúskom a Českom o organizáciu majstrovstiev Európy v bejzbale — za Slovensko na ihrisku v Trnave, kde by sme, ak to bude možné, veľmi radi zapojili aj Adama Macka do štartu na domácej pôde. Adam je pritom perfektným príkladom toho, ako sa chlapec z nebejzbalovej krajiny môže dostať až do najlepšej profi ligy na svete, a ísť tak príkladom pre ďalších hráčov na Slovensku. Jeho príbeh dokazuje, že sen o MLB sa môže stať skutočnosťou,“ dodala.
Macko sa s bejzbalom stretol už v prvom ročníku základnej školy. Začal hrať za klub Apollo Bratislava, kde pôsobil ako hráč na prvej méte a pálkar. K nadhadzovaniu sa dostal okolo desiatich rokov — krátko pred odchodom rodiny do Írska. Tam pôsobil v klube Greystones Mariner. V roku 2014 sa presunul aj s rodinou do Kanady, zapísal sa na Vauxhall Academy of Baseball a trénoval pod vedením Lesa McTavisha, bývalého skauta Seattle Mariners.
Práve tento klub ho draftoval v 7. kole z celkového 216. miesta (2019) priamo zo strednej školy. Pred vypuknutím pandémie koronavírusu stihol štart s tímom Everett AquaSox v rámci súťaže Low-A, jednej z „farmárskych“ líg. V priebehu ďalších sezón prešiel na farmu Blue Jays, kam prestúpil v roku 2024, konkrétne do tímu Buffalo Bisons. Tento rok reprezentoval vďaka dvojitému slovensko-kanadskému občianstvu severoamerickú krajinu na World Baseball Classic.
Historicky pôsobili v MLB hráči narodení na slovenskom území — Elmer Valo (Rybník, narodený 1921) a Carl Linhart (Zborov, narodený 1929) — obaja nastupovali ako pozičný hráč, nie nadhadzovači v čase Československa. Macko tak po viac ako sto rokoch existencie MLB uzatvára jednu kapitolu čakania.
