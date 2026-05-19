Dôležitý tunel na D1 cez víkend kompletne uzavrú: Vodiči sa musia pripraviť na obchádzky

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje motoristov na blížiaci sa víkendový servis v tuneli Šibenik na diaľnici D1. Z komunikačného oddelenia NDS informovali, že jarná údržba sa začne v piatok 22. mája od 22.00 h.
Práce budú prebiehať počas víkendu a ukončiť by sa mali v nedeľu 24. mája v ranných hodinách. „Počas údržbových prác sa bude čistiť tunelové ostenie, chodníky, vozovka, kanalizácia, osvetlenie a ostatné technické vybavenie,“ uviedla NDS. Súčasťou servisu budú aj odborné prehliadky, skúšky elektrických zariadení a testovanie technológií z hľadiska požiarnej bezpečnosti.
Dopravu odklonia cez cestu I/18
„Tunel Šibenik patrí medzi kratšie tunely, vďaka čomu bolo možné naplánovať jeho servisné práce iba na víkend. Týmto riešením minimalizujeme dopravné zdržania a motoristom umožňujeme čo najskoršie obnovenie plnej premávky,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Na úseku diaľnice D1 Levoča – Spišské Podhradie bude v oboch smeroch odklonená doprava. Obchádzková trasa v smere na Poprad povedie po ceste I/18, od okružnej križovatky Spišské Podhradie na I/18 po okružnú križovatku na privádzači D1 Levoča. V opačnom smere na Prešov vedie obchádzka po ceste I/18, od okružnej križovatky na privádzači D1 Levoča po okružnú križovatku Spišské Podhradie na I/18.
