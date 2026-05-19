Dôležitý tunel na D1 cez víkend kompletne uzavrú: Vodiči sa musia pripraviť na obchádzky

Foto: TASR/Milan Kapusta

Nina Malovcová
TASR
Tunel Šibenik čaká veľké čistenie aj kontroly.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje motoristov na blížiaci sa víkendový servis v tuneli Šibenik na diaľnici D1. Z komunikačného oddelenia NDS informovali, že jarná údržba sa začne v piatok 22. mája od 22.00 h.

Práce budú prebiehať počas víkendu a ukončiť by sa mali v nedeľu 24. mája v ranných hodinách. „Počas údržbových prác sa bude čistiť tunelové ostenie, chodníky, vozovka, kanalizácia, osvetlenie a ostatné technické vybavenie,“ uviedla NDS. Súčasťou servisu budú aj odborné prehliadky, skúšky elektrických zariadení a testovanie technológií z hľadiska požiarnej bezpečnosti.

Dopravu odklonia cez cestu I/18

„Tunel Šibenik patrí medzi kratšie tunely, vďaka čomu bolo možné naplánovať jeho servisné práce iba na víkend. Týmto riešením minimalizujeme dopravné zdržania a motoristom umožňujeme čo najskoršie obnovenie plnej premávky,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

Na úseku diaľnice D1 Levoča – Spišské Podhradie bude v oboch smeroch odklonená doprava. Obchádzková trasa v smere na Poprad povedie po ceste I/18, od okružnej križovatky Spišské Podhradie na I/18 po okružnú križovatku na privádzači D1 Levoča. V opačnom smere na Prešov vedie obchádzka po ceste I/18, od okružnej križovatky na privádzači D1 Levoča po okružnú križovatku Spišské Podhradie na I/18.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť zvýšiť plat
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť zvýšiť plat
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac