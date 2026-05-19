Prorastové návrhy kritizuje aj koalícia: Má byť medzi nimi aj skrátenie obednej prestávky zamestnancov na 15 minút

Prorastové opatrenia sú zatiaľ zahalené tajomstvom, verejnosť ich ešte nevidela. Napriek tomu sa na povrch niektoré z nich už dostali. Ministerstvo hospodárstva malo priniesť približne 90 opatrení, medzi ktorými malo byť napríklad aj rušenie rekreačných poukazov.
Proti niektorým Sakovej opatreniam sa postavil minister Huliak, ale aj Andrej Danko. Dnes na tlačovej besede k miere nezamestnanosti svoj názor vyjadril aj minister práce Erik Tomáš. Tomáš nebude súhlasiť napríklad so skrátením obednej prestávky na 15 minút, s predĺžením skúšobnej doby z 3 na 6 mesiacov alebo s úpravou stupňov minimálnej mzdy.
Povedal, že by rád všetky opatrenia ešte prerokoval na tripartite. Tiež spomenul akýsi zoznam opatrení, ktorý sa objavil v médiách, pri ktorom sa jasne vyjadril, že bude proti. Na mysli mal napríklad práve skrátenie obednej pauzy.
Zástupcov zamestnancov a teda odborárov ale upokojil, že išlo o opatrenia, ktoré navrhovali zamestnávatelia. Tie nebudú realizované, pretože minister na ne nedal súhlas, rokoval o tom aj s ministerskou Sakovou. „Žiadne z opatrení, ktoré sa objavili a mali by sa dotknúť zamestnancov, sa nebudú realizovať, pretože som dal nesúhlas. Ako, že by mali ľudia len 15 minút na obed? Tak to určite,“ povedal minister na tlačovej besede.
Súhlasiť nebude, ako sme už spomenuli vyššie, ani s rušením rekreačných poukazov alebo športových poukazov. Ako poznamenal, za ich rezort nenavrhovali do balíka žiadne prorastové opatrenia. Na záver jasne povedal, že s kľúčovými opatreniami zamestnancov nebude súhlasiť, o niektorých sa ale bude diskutovať, ako príklad spomenul BOZP a tým tému uzavrel.
Sociálny štandard sa znižovať nebude
Štát by na avizované prorastové opatrenia mohol vynaložiť asi 1,7 miliardy eur, ktoré by mohlo priniesť šetrenie. Uviedol to v piatok v Handlovej premiér Robert Fico. Najlepšie by podľa jeho slov bolo, keby každý ušetril 3 % výdavkov – aj štát, aj samosprávy, aj VÚC, aj Sociálna poisťovňa, aj zdravotné poisťovne. Predseda vlády pripustil aj vyšší schodok verejných financií.
Premiér je v zásade za to, aby sa transakčná daň zrušila, problémom je, čím nahradiť stovky miliónov eur, ktoré daň prináša. „My by sme tiež najradšej zrušili transakčnú daň, ale to je hneď výpadok (príjmov vo výške) 400 až 500 miliónov eur. Tak si kladieme otázku, že kde nájdeme tých 400 – 500 miliónov eur. Ak sa dohodneme, že sa budú šetriť 3 % všade, tak môžeme riešiť aj transakčnú daň, určite áno,“ podčiarkol.
Podľa jeho slov do znižovania sociálneho štandardu nepôjde nikto z koalície. „To, čo je dnes, bude nedotknuteľné, ako tam je. Naopak, ja skôr hovorím o šetrení, ktoré nám umožní prijať významné prorastové opatrenia, ale to nás čaká diskusia v lete. Teraz schválime len to, čo nemá vplyv na štátny rozpočet,“ upozornil.
O ekonomických opatreniach s vplyvom na rozpočet budú podľa Fica s koaličnými partnermi hovoriť v júni alebo v júli. „Boli by sme radi, keby štátny rozpočet bol schválený čo najrýchlejšie, možno v septembri, v októbri tohto roku,“ uviedol.
Teraz podľa premiérových slov hodnotia experti strán 90 návrhov prorastových opatrení bez vplyvu na rozpočet. „Tie, ktoré budú mať vplyv na štátny rozpočet, budeme preberať, až keď bude na stole návrh štátneho rozpočtu,“ povedal.
