True crime prípad vyriešili po 25 rokoch: Identifikovali „dievča z rieky Mohan“, okamžite išli zatknúť jej otca

Foto: Interpol/Unsplash

Roland Brožkovič
SITA
Medzinárodná policajná organizácia Interpol oznámila, že po štvrťstoročí identifikovali tínedžerku prezývanú „Dievča z rieky Mohan“, ktorej telo našli v roku 2001 vo Frankfurte nad Mohanom. V súvislosti s prípadom zadržali jej otca podozrivého z vraždy.

Doteraz neznámu obeť identifikovali ako 16-ročnú Dianu S. Interpol uviedol, že dievča bolo „násilne napadnuté“ a nieslo známky dlhodobého týrania. Jej 67-ročného otca, nemeckého občana, minulý utorok vzali do vyšetrovacej väzby pre podozrenie z vraždy.

Telo tínedžerky našli okoloidúci 31. júla 2001 v rieke Mohan v spomenutom nemeckom meste. Podľa oznámenia Interpolu bolo zabalené v hnedej prikrývke s leopardím vzorom a zaťažené podstavcom na slnečník. Interpol vo svojej výzve z roku 2024 uviedol, že dievča utrpelo „mnohopočetné zranenia poukazujúce na dlhodobé a závažné týranie“.

Telo v hroznom stave

Organizácia podotkla, že išlo aj o „zlomeniny oboch horných končatín, ktoré sa zahojili v nesprávnej polohe“, pričom vyšetrovatelia zaznamenali aj „známky možného sexuálneho zneužívania“. Podľa forenzných expertíz mohla tínedžerka pochádzať z Afganistanu, Pakistanu alebo zo severnej Indie a do Nemecka sa presťahovala v ranom veku.

Foto: Interpol

Interpol tiež uviedol, že jej ľavé ucho bolo deformované násilím a na tele mala viaceré jazvy po popáleninách, z ktorých niektoré zodpovedali popáleninám od cigariet. Prípad sa podarilo objasniť vďaka kampani „Identify Me“, ktorú Interpol spustil v roku 2023 s cieľom identifikovať ženy nájdené mŕtve v Európe za podozrivých okolností.

Organizácia so sídlom vo francúzskom Lyone uviedla, že po verejnej výzve dostali vyšetrovatelia viacero tipov od občanov, ktoré umožnili otvoriť nové vyšetrovacie línie. Ide už o šiesty úspešne vyriešený prípad v rámci kampane „Identify Me“, pričom Interpol sa naďalej snaží objasniť ďalších 41 nevyriešených prípadov.

