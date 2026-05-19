Na Slovensko príde 250 vojakov: NATO pripravilo veľký presun, testuje eskaláciu krízy

Ilustračná foto: Profimedia

Roland Brožkovič
TASR
Severoatlantická aliancia testuje schopnosť mnohonárodného brigádneho zoskupenia pôsobiaceho v SR.

Vyše 250 českých vojakov zo 42. mechanizovaného práporu v Tábore sa v utorok ráno začalo postupne presúvať na Slovensko. Zúčastnia sa na cvičení Strong Lineage 2026, pri ktorom Severoatlantická aliancia testuje schopnosť mnohonárodného brigádneho zoskupenia pôsobiaceho v SR (MN BDE SVK) rýchlo doplniť jednotky a nasadiť ich v bojovom scenári v prípade eskalácie krízy. Z juhočeského Tábora informuje spravodajkyňa TASR.

Podľa veliteľa útvaru v Tábore Jana Slepánka je úlohou českých jednotiek presunúť sa na Slovensko, tam prejsť pod velenie vedúcich Španielov a zladiť operačné postupy.

„My tam prídeme, skontaktujeme sa so španielskou brigádou, ako velitelia si odovzdáme do podriadenosti jednotky, zladíme sa na úrovni štábu plus jednotiek. A pretože sme tam takmer tri týždne, tak urobíme nejaký stmeľovací výcvik, máme naplánovanú taktickú prípravu, streľby a podobný výcvik,“ priblížil priebeh cvičenia veliteľ útvaru.

Veľké cvičenie

Cvičenie absolvuje celkovo takmer tritisíc vojakov NATO s viac než 400 kusmi vojenskej techniky. Za českú armádu sa zúčastní asi 130 vojakov, ktorí sú na Slovensku už niekoľko mesiacov, a ďalších vyše 250 vojakov, ktorí držia pohotovosť v Česku. S podpornými jednotkami pôjde celkom zhruba o 450 vojakov z ČR.

Ilustračná foto: TASR/AP

Hoci sa aj vlani počas tohto cvičenia preverila aktivácia pohotovostných jednotiek, na Slovensko ich vtedy išla necelá stovka. Česká armáda podotkla, že tento rok je to prvýkrát, keď na miesto fyzicky vyšle takmer celú jednotku držiacu pohotovosť.

Tí vojaci, ktorí sú v pohotovosti, sa musia v rozsahu niekoľkých dní od aktivácie pripraviť na nasadenie a vyraziť na určené miesto. Cieľom cvičenia je tak otestovať, či NATO dokáže rýchlo reagovať na krízu v strednej a východnej Európe. Hlavným účelom je overiť strategický presun na stovky kilometrov naprieč Európou. Českí vojaci vezú na Slovensko obrnené transportéry Pandur naložené muníciou, podporné vozidlá Tatra 815 a Tatra 810 a ďalšiu techniku.

„Aby sme úplne nespôsobili dopravný kolaps v Českej republike a na Slovensku, pretože ide približne o 140 vozidiel, presun sme rozdelili na tri dni. Ideme v desiatich prúdoch, pričom prvý deň idú štyri prúdy, ktoré sú od seba časovo zhruba tak dve hodiny, aby sme to rozdelili. Nasledujúce dni idú Pandury, tam sú tri prúdy, a posledný deň idú posledné tri prúdy,“ vysvetlil priebeh Slepánek.

Podotkol, že presun na takúto vzdialenosť nie je pre českú armádu bežný, štandardne jej vojaci jazdia do 200 kilometrov, teraz to bude 750. Keďže im to bude trvať dva dni, budú mať na Slovensku prestávku, kde prespia a dotankujú. Ako v pondelok informoval hovorca Ozbrojených síl SR Štefan Zemanovič, cvičenie sa uskutoční vo výcvikových priestoroch Lešť a Kamenica nad Cirochou. Českí vojaci z Tábora majú namierené do Kamenice.

