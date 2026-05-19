V zariadeniach sú vraj aj „fejkové“ rakety: Systém Barak nechráni slovenské nebo, je vypnutý, tvrdí Naď

Systém Barak MX je podľa Demokratov vypnutý. Slovenské nebo tak nechráni. Ako uviedol exminister obrany a predseda Demokratov Jaroslav Naď, majú informácie, že izraelský systém protivzdušnej obrany Barak je vypnutý, aj keď by mal chrániť strategické objekty.
„V jednom z dvoch odpaľovacích zariadení sú navyše betónové “fejkové” rakety,“ uviedol Naď. Predseda Demokratov kritizuje, že minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) presviedča občanov, že SR má vlastnú funkčnú protivzdušnú obranu. „Pravda je však podľa našich informácií taká, že systém Barak je síce rozmiestnený v blízkosti Nitry, ale po odchode desiatok izraelských technikov bol systém vypnutý. Navyše, slovenskí vojaci ho nateraz nemôžu (pretože je majetkom súkromnej izraelskej spoločnosti) ani nevedia obsluhovať,“ vyhlásil Naď.
Betónové rakety?
Podľa jeho slov bolo na Slovensku približne 30 technikov z Izraela, ktorí po niekoľkých týždňoch odišli. Demokrati podotkli, že SR má od izraelskej spoločnosti požičané dve odpaľovacie zariadenia, ale len jedno z nich má obsahovať ostré rakety, pričom v druhom majú byť len betónové.
„Kaliňák sľuboval, že do konca roka 2025 príde prvá batéria slovenského systému Barak MX, no dnes sa ukazuje, že ako manažér na plnej čiare zlyháva. Kaliňákom sľubovaný termín bol december 2025, no nestalo sa tak. Následne sa v apríli 2026 chválil, že prišla prvá batéria nášho systému, no ukázalo sa, že je vo veľkej miere zložená z komponentov izraelskej spoločnosti. A teraz sme zistili, že aj to, čo je dnes na Slovensku, je vypnuté a naše územie vôbec nechráni,“ uzavrel Naď.
O stanovisko sme požiadali aj rezort obrany. V prípade jeho zaslania budeme článok aktualizovať.
