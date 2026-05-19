V zariadeniach sú vraj aj „fejkové“ rakety: Systém Barak nechráni slovenské nebo, je vypnutý, tvrdí Naď

Foto: Jaroslav Naď/FB

Lucia Mužlová
SITA
Naď kritizuje Roberta Kaliňáka.

Systém Barak MX je podľa Demokratov vypnutý. Slovenské nebo tak nechráni. Ako uviedol exminister obrany a predseda Demokratov Jaroslav Naď, majú informácie, že izraelský systém protivzdušnej obrany Barak je vypnutý, aj keď by mal chrániť strategické objekty.

„V jednom z dvoch odpaľovacích zariadení sú navyše betónové “fejkové” rakety,“ uviedol Naď. Predseda Demokratov kritizuje, že minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) presviedča občanov, že SR má vlastnú funkčnú protivzdušnú obranu. „Pravda je však podľa našich informácií taká, že systém Barak je síce rozmiestnený v blízkosti Nitry, ale po odchode desiatok izraelských technikov bol systém vypnutý. Navyše, slovenskí vojaci ho nateraz nemôžu (pretože je majetkom súkromnej izraelskej spoločnosti) ani nevedia obsluhovať,“ vyhlásil Naď.

Foto: TASR/Jakub Kotian

Betónové rakety?

Podľa jeho slov bolo na Slovensku približne 30 technikov z Izraela, ktorí po niekoľkých týždňoch odišli. Demokrati podotkli, že SR má od izraelskej spoločnosti požičané dve odpaľovacie zariadenia, ale len jedno z nich má obsahovať ostré rakety, pričom v druhom majú byť len betónové.

„Kaliňák sľuboval, že do konca roka 2025 príde prvá batéria slovenského systému Barak MX, no dnes sa ukazuje, že ako manažér na plnej čiare zlyháva. Kaliňákom sľubovaný termín bol december 2025, no nestalo sa tak. Následne sa v apríli 2026 chválil, že prišla prvá batéria nášho systému, no ukázalo sa, že je vo veľkej miere zložená z komponentov izraelskej spoločnosti. A teraz sme zistili, že aj to, čo je dnes na Slovensku, je vypnuté a naše územie vôbec nechráni,“ uzavrel Naď.

O stanovisko sme požiadali aj rezort obrany. V prípade jeho zaslania budeme článok aktualizovať.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť zvýšiť plat
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť zvýšiť plat
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac