Zobral sekáčik na mäso a začal útok: Muž skončil s ťažkými poraneniami hlavy a končatín, útočníka chytili

Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Lucia Mužlová
TASR
Otrasný útok v Spišskej Novej Vsi.

Polícia obvinila 26-ročného muža, ktorý sekáčikom na mäso zaútočil na iného muža na jednej zo zastávok v Spišskej Novej Vsi. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach na sociálnej sieti informovalo, že incident sa stal v nedeľu (17. 5.) večer.

„Policajti prijali na linke 158 oznámenie o zranenom mužovi pri jednej zo zastávok v Spišskej Novej Vsi. Tridsaťdeväťročný muž utrpel viaceré vážne zranenia v oblasti hlavy a končatín. V bezvedomí bol prevezený do nemocnice, následne do jednej z košických nemocníc. Podľa predbežného vyjadrenia lekárov utrpel ťažké zranenia s možnými trvalými následkami,“ uviedla polícia.

Zasiahol ho najmenej 10-krát

Podozrivému hliadka na mieste obmedzila osobnú slobodu a podrobila ho dychovej skúške, ktorej výsledok dosiahol takmer 1,7 promile. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície KR PZ v Košiciach ho po vykonaní potrebných procesných úkonov obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu.

„Podľa doterajšieho vyšetrovania mal poškodeného opakovane napadnúť kuchynským sekáčikom na mäso a zasiahnuť ho najmenej desaťkrát,“ dodala polícia. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na návrh na jeho väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť zvýšiť plat
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť zvýšiť plat
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac