Zobral sekáčik na mäso a začal útok: Muž skončil s ťažkými poraneniami hlavy a končatín, útočníka chytili

Polícia obvinila 26-ročného muža, ktorý sekáčikom na mäso zaútočil na iného muža na jednej zo zastávok v Spišskej Novej Vsi. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach na sociálnej sieti informovalo, že incident sa stal v nedeľu (17. 5.) večer.
„Policajti prijali na linke 158 oznámenie o zranenom mužovi pri jednej zo zastávok v Spišskej Novej Vsi. Tridsaťdeväťročný muž utrpel viaceré vážne zranenia v oblasti hlavy a končatín. V bezvedomí bol prevezený do nemocnice, následne do jednej z košických nemocníc. Podľa predbežného vyjadrenia lekárov utrpel ťažké zranenia s možnými trvalými následkami,“ uviedla polícia.
Zasiahol ho najmenej 10-krát
Podozrivému hliadka na mieste obmedzila osobnú slobodu a podrobila ho dychovej skúške, ktorej výsledok dosiahol takmer 1,7 promile. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície KR PZ v Košiciach ho po vykonaní potrebných procesných úkonov obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu.
„Podľa doterajšieho vyšetrovania mal poškodeného opakovane napadnúť kuchynským sekáčikom na mäso a zasiahnuť ho najmenej desaťkrát,“ dodala polícia. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na návrh na jeho väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov.
