Má 72 rokov, no stále pôsobí mladistvo: John Travolta šokoval novým imidžom, ktorý nikto nečakal 

Hollywoodske hviezdy často dokážu zaujať nielen svojimi filmami, ale aj výnimočnými momentmi na červenom koberci. Presne to sa podarilo legendárnemu hercovi, ktorý sa počas filmového festivalu v Cannes stal jednou z najvýraznejších osobností večera.
Fanúšikov a verejnosť prekvapil úplne novým vzhľadom a zároveň si odniesol jedno z najprestížnejších ocenení vo svete filmu – čestnú Zlatú palmu, ako informoval portál NBC Los Angeles.
John Travolta sa na festivale objavil po boku svojej dcéry Elly Bleu Travoltovej. Mnohí si pretierali oči, na prvý pohľad ho totiž takmer nespoznali. Herec stavil na elegantný, no netradičný štýl. Bol oblečený v čiernom obleku doplnenom tmavou vestou s gombíkmi, bielou košeľou, kravatou a lakovanými topánkami. Najväčšiu pozornosť však pútal krémový baret a okuliare, ktoré výrazne zmenili jeho celkový vzhľad. Hoci má herec 72 rokov, pôsobí omnoho mladšie.
Veľké prekvapenie pred premiérou filmu
Silný moment prišiel ešte pred premiérou filmu Propeller One-Way Night Coach. Umelecký riaditeľ festivalu Thierry Frémaux odovzdal Travoltovi čestnú Zlatú palmu za jeho mimoriadny prínos svetovej kinematografii. Herec bol očividne zaskočený a dojatý. Po prevzatí ocenenia sa chytil za hruď a priznal, že nič podobné nečakal. Neskôr emotívne povedal vetu, ktorá okamžite obletela médiá: „Toto je viac než Oscar.“
Nahlásiť chybu v článku