Drsné slová Tomáša Maštalíra o realite vzťahov: Pomenoval chybu, ktorú robia mnohí a ničia si tým životy

Taká je podľa neho realita.

Tomáš Maštalír tentoraz odložil úsmev i filmové repliky a pomenoval veci tak, ako ich cíti. Jeho slová o vzťahoch môžu znieť tvrdo, no skrýva sa za nimi skúsenosť, ktorú pozná nejeden z nás. Otvorenosť, ktorá núti zamyslieť sa, kde robíme chybu – a či sa dokážeme pozrieť pravde do očí.

Nedávno sa známy herec zúčastnil premiéry filmu Keď sa zhasne, v ktorom si zahral hlavnú postavu Richarda. Snímka je o tajomstvách manželského páru, ktorý sa rozpadá. Zatiaľ čo má Nina plné ruky práce s otvorením svojej reštaurácie, pribudne jej nová starosť v podobe papierového obrúsku s podmienkami rozvodu. Začne sa tak večer plný chaosu a zaujímavých okamihov, ako informoval portál Koktejl, ktorému Tomáš Maštalír poskytol rozhovor.

Čo si myslí o dnešných vzťahoch?

Aj keď Richard neukončil manželstvo práve najlepším spôsobom, Tomáš Maštalír svoju postavu z ničoho neobviňuje. „Skôr som sa snažil predstaviť si, aké to je byť v jeho koži. Snažím sa pochopiť, prečo koná tak, ako koná. On sa to snaží na záver trošku aj vysvetliť, ale nesúdim postavy, ktoré hrám. Skôr sa ich snažím pochopiť, ale nesnažím sa ich ani ospravedlniť,“ uviedol herec, ako sa stavia k absurdnému rozhodnutiu Richarda.

Umelec považuje nový film za veľmi zaujímavý. Keďže odráža skutočné partnerské vzťahy, v ktorých sa deje niečo podobné, nedalo mu to a vyjadril sa aj k nim ako takým. Servítku pred ústa si rozhodne nedával. „Verím, že si ten film k ľuďom cestu nájde. A je to v konečnom dôsledku, ako každý dobrý príbeh o nás, o ľuďoch, o človeku ako takom, o našich slabostiach, o tom, akí dokážeme byť strašne smiešni až tragickí, komickí v tom, ako si sami komplikujeme život,“ poznamenal Tomáš Maštalír.

Ako ďalej doplnil, smutné je aj to, že niekedy život zbytočne komplikujeme aj ostatným. „A akí sme smiešni, keď sa nevieme postaviť k realite alebo problému čelom a byť uprímní nielen k ostatným, ale hlavne k sebe,“ povedal otvorene, aká je realita dnešných vzťahov.

Herec naznačil, že práve úprimnosť je to, čo vo vzťahoch chýba. Stačí menej póz a viac odvahy postaviť sa realite čelom. Slová, ktoré zazneli, tak nie sú len výpoveďou jedného herca, ale tichou pripomienkou pre nás všetkých.

