Mrazivé aj krásne slová Zuzany Vačkovej: Choroba jej vzala mamu, no naučila ju tešiť sa z maličkostí

Obľúbená herečka a influencerka Zuzana Vačková je známa nielen svojím talentom a profesionalitou, ale aj ľudskosťou, úprimnosťou a pozitívnou energiou. Zdá sa, že nadhľad a autentický pohľad na život v kombinácii s optimizmom a pohodou sa u nej prehĺbili po tom, čo jej diagnostikovali onkologické ochorenie.
Hoci dnes sa z toho dostala, predsa len v nej niečo zanechalo: ešte väčšiu chuť a elán do života a veľa energie. Rozhovor pre markizácku reláciu Na káve s, do ktorej prijala Zuzana Vačková pozvanie, sa niesol okrem iného aj v duchu hlbokých, no pritom jednoduchých myšlienok o hodnotách a každodenných radostiach.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Radosť nachádza v tej najzákladnejšej potrebe
Keď sa dozvedela od lekára, že má zhubný nádor v čreve, začalo sa obdobie života, ktoré pre ňu vôbec nebolo jednoduché. Po liečbe onkologického ochorenia a následnom vyzdravení ho dnes prijíma s úsmevom a je toho názoru, že práve tie veci v živote, ktoré sú úplne jednoduché a človek ich považuje za samozrejmosť, sú tie najvzácnejšie: hlavne jedna z nich.
„Bavia ma chvíle, keď si uvedomím, ako dýcham, lebo vtedy cítim úplný pokoj. Vtedy cítim seba, vtedy cítim mier, keď si tak uvedomím, ako dýcham, aké je to príjemné. Je to také to úplne najzákladnejšie,“ uviedla otvorene Zuzana Vačková.
Jej slová neboli len obyčajnými odpoveďami na otázky, ale aj pozvaním k zamysleniu. „Keď som chodievala za mojou mamou do nemocnice, ktorá zomierala na rakovinu, tak ona v podstate v tých posledných dňoch už len ležala, spala a dýchala. A vtedy som si hovorila, že aké je to skvelé, že dýcha, aké je to úžasné a že mi to úplne stačí. A jej to už vlastne stačilo. Dýchala, občas sa na mňa pozrela, usmiala sa, ale boli sme tam pre seba,“ pokračovala.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
V mnohých momentoch to vyzeralo tak, že nie je počuť len známu osobnosť, ale človeka, ktorý si prešiel vlastnou cestou, poučil sa z nej a dnes dokáže inšpirovať ostatných autentickosťou a nadhľadom. Herečka vyslovila veľa inšpiratívnych myšlienok, pri ktorých nejeden človek zastaví a zistí, že nejde len o prázdne slová.
„A ten dych bol vtedy pre mňa taký, že som si uvedomila jednu vec, keď som prišla domov. Bola som v tom čase pred premiérou muzikálu Mamma mia a bola som predtým chorá a ten môj dych mi až tak nefungoval a potrebovala som spievať na javisku. A uvedomovala som si, aká som krehká vnútri. Potom v tom spojení s tou mojou mamou ten dych bolo niečo, čo sme mali také naše spojené,“ doplnila Zuzana Vačková.
Nahlásiť chybu v článku