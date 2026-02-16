Mrazivé aj krásne slová Zuzany Vačkovej: Choroba jej vzala mamu, no naučila ju tešiť sa z maličkostí

Reprofoto: Instagram.com/zuzanavackova

Jana Petrejová
Opäť sa potvrdilo, aká je inšpirujúca.

Obľúbená herečka a influencerka Zuzana Vačková je známa nielen svojím talentom a profesionalitou, ale aj ľudskosťou, úprimnosťou a pozitívnou energiou. Zdá sa, že nadhľad a autentický pohľad na život v kombinácii s optimizmom a pohodou sa u nej prehĺbili po tom, čo jej diagnostikovali onkologické ochorenie.

Hoci dnes sa z toho dostala, predsa len v nej niečo zanechalo: ešte väčšiu chuť a elán do života a veľa energie. Rozhovor pre markizácku reláciu Na káve s, do ktorej prijala Zuzana Vačková pozvanie, sa niesol okrem iného aj v duchu hlbokých, no pritom jednoduchých myšlienok o hodnotách a každodenných radostiach.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Vackova (@zuzanavackova)

Radosť nachádza v tej najzákladnejšej potrebe

Keď sa dozvedela od lekára, že má zhubný nádor v čreve, začalo sa obdobie života, ktoré pre ňu vôbec nebolo jednoduché. Po liečbe onkologického ochorenia a následnom vyzdravení ho dnes prijíma s úsmevom a je toho názoru, že práve tie veci v živote, ktoré sú úplne jednoduché a človek ich považuje za samozrejmosť, sú tie najvzácnejšie: hlavne jedna z nich.

„Bavia ma chvíle, keď si uvedomím, ako dýcham, lebo vtedy cítim úplný pokoj. Vtedy cítim seba, vtedy cítim mier, keď si tak uvedomím, ako dýcham, aké je to príjemné. Je to také to úplne najzákladnejšie,“ uviedla otvorene Zuzana Vačková.

Jej slová neboli len obyčajnými odpoveďami na otázky, ale aj pozvaním k zamysleniu. „Keď som chodievala za mojou mamou do nemocnice, ktorá zomierala na rakovinu, tak ona v podstate v tých posledných dňoch už len ležala, spala a dýchala. A vtedy som si hovorila, že aké je to skvelé, že dýcha, aké je to úžasné a že mi to úplne stačí. A jej to už vlastne stačilo. Dýchala, občas sa na mňa pozrela, usmiala sa, ale boli sme tam pre seba,“ pokračovala.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Vackova (@zuzanavackova)

V mnohých momentoch to vyzeralo tak, že nie je počuť len známu osobnosť, ale človeka, ktorý si prešiel vlastnou cestou, poučil sa z nej a dnes dokáže inšpirovať ostatných autentickosťou a nadhľadom. Herečka vyslovila veľa inšpiratívnych myšlienok, pri ktorých nejeden človek zastaví a zistí, že nejde len o prázdne slová.

„A ten dych bol vtedy pre mňa taký, že som si uvedomila jednu vec, keď som prišla domov. Bola som v tom čase pred premiérou muzikálu Mamma mia a bola som predtým chorá a ten môj dych mi až tak nefungoval a potrebovala som spievať na javisku. A uvedomovala som si, aká som krehká vnútri. Potom v tom spojení s tou mojou mamou ten dych bolo niečo, čo sme mali také naše spojené,“ doplnila Zuzana Vačková.

Čím si podľa nej ľudia sťažujú život?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac