Dramatické momenty vo vzduchu: Pasažieri čelia po incidente doživotnému zákazu, aerolinka má nulovú toleranciu

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Let do Manchestru nedokončili, po incidente nasledoval prísny trest.

Let z tureckej Antalye do Manchestru sa vo štvrtok nečakane skončil medzipristátím. Na palube lietadla britskej nízkonákladovej spoločnosti Jet2 vypukla počas letu bitka, pre ktorú pilot presmeroval stroj do Bruselu. Dvaja cestujúci dostali doživotný zákaz lietania.

O incidente informoval denník The New York Times s odvolaním sa na vyhlásenie aerolinky. Lietadlo odštartovalo z Antalye a približne tri hodiny po vzlete, z celkovo päťhodinového letu, bolo odklonené do Bruselu. Po pristátí na palubu nastúpila polícia, ktorá dvoch pasažierov vyviedla.

Video zachytilo potýčku v uličke

Spoločnosť uviedla, že incident spôsobilo správanie dvoch problémových cestujúcich. Na sociálnych sieťach sa objavili videá, na ktorých je vidieť viacero osôb zhromaždených v uličke lietadla. Padajú údery, jednému z mužov sú strhnuté okuliare a v kabíne je počuť krik. Na jednom zo záberov stojí členka palubného personálu na sedadle a vyzýva cestujúcich, aby prestali. Pred ňou pritom jeden z mužov drží iného v zovretí.

Foto: Pexels

Doživotný zákaz a vymáhanie nákladov

Jet2 vo vyhlásení označila správanie cestujúcich za neprijateľné a zdôraznila, že uplatňuje nulovú toleranciu voči narušovaniu poriadku na palube. Dvaja vyvedení pasažieri majú doživotný zákaz lietania so spoločnosťou. Aerolinka zároveň uviedla, že bude od nich vymáhať náklady spojené s presmerovaním letu.

Jet2 už v minulosti riešila podobné prípady. V roku 2022 vyúčtovala dvom bratom 50 000 libier po incidente, ktorý viedol k odkloneniu letu, a zároveň im udelila doživotný zákaz. V roku 2017 zakázala lietať páru po fyzickej potýčke na palube, ktorá si takisto vyžiadala zmenu trasy. Podľa údajov amerického Federálneho úradu pre letectvo vzrástol počet incidentov agresívneho správania počas letu medzi rokmi 2019 a 2025 o 400 percent.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac