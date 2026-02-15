Dramatické momenty vo vzduchu: Pasažieri čelia po incidente doživotnému zákazu, aerolinka má nulovú toleranciu

Let z tureckej Antalye do Manchestru sa vo štvrtok nečakane skončil medzipristátím. Na palube lietadla britskej nízkonákladovej spoločnosti Jet2 vypukla počas letu bitka, pre ktorú pilot presmeroval stroj do Bruselu. Dvaja cestujúci dostali doživotný zákaz lietania.
O incidente informoval denník The New York Times s odvolaním sa na vyhlásenie aerolinky. Lietadlo odštartovalo z Antalye a približne tri hodiny po vzlete, z celkovo päťhodinového letu, bolo odklonené do Bruselu. Po pristátí na palubu nastúpila polícia, ktorá dvoch pasažierov vyviedla.
Video zachytilo potýčku v uličke
Spoločnosť uviedla, že incident spôsobilo správanie dvoch problémových cestujúcich. Na sociálnych sieťach sa objavili videá, na ktorých je vidieť viacero osôb zhromaždených v uličke lietadla. Padajú údery, jednému z mužov sú strhnuté okuliare a v kabíne je počuť krik. Na jednom zo záberov stojí členka palubného personálu na sedadle a vyzýva cestujúcich, aby prestali. Pred ňou pritom jeden z mužov drží iného v zovretí.
Doživotný zákaz a vymáhanie nákladov
Jet2 vo vyhlásení označila správanie cestujúcich za neprijateľné a zdôraznila, že uplatňuje nulovú toleranciu voči narušovaniu poriadku na palube. Dvaja vyvedení pasažieri majú doživotný zákaz lietania so spoločnosťou. Aerolinka zároveň uviedla, že bude od nich vymáhať náklady spojené s presmerovaním letu.
„Jet2 holidays – unbeatable value! Right now they’re even throwing in a complimentary mid-flight brawl at no extra cost! 🎉
Passengers on a Turkey-to-UK flight LS896 Antalya- Manchester turned the cabin into a boxing ring, forcing an emergency landing in Belgium.
‚Typical… pic.twitter.com/1tgP2ScQP7
— OneSi𝕏TwoThree (@OneSixTwoThree1) February 14, 2026
Jet2 už v minulosti riešila podobné prípady. V roku 2022 vyúčtovala dvom bratom 50 000 libier po incidente, ktorý viedol k odkloneniu letu, a zároveň im udelila doživotný zákaz. V roku 2017 zakázala lietať páru po fyzickej potýčke na palube, ktorá si takisto vyžiadala zmenu trasy. Podľa údajov amerického Federálneho úradu pre letectvo vzrástol počet incidentov agresívneho správania počas letu medzi rokmi 2019 a 2025 o 400 percent.
Nahlásiť chybu v článku