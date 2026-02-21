Dráma na olympiáde: Poľka mohla prísť o oko. Súperka ju zasiahla korčuľou, silno krvácala

Rýchlokorčuliarka Kamila Sellierová z Poľska zažila v piatok 20. februára na zimných olympijských hrách nepríjemný incident, ktorý sa skončil krvavým zranením.
Záchranári ju museli odniesť na nosidlách po tom, čo ju počas štvrťfinále šortreku na 1 500 metrov zasiahol nôž korčule jej súperky Američanky Kristen Santosovej-Griswoldovej.
Sellierová spadla spolu so 14-násobnou olympijskou medailistkou Ariannou Fontanovou z Talianska. Američanku penalizovali za nedovolený prejazd dráhou, ktorý prispel k nehode.
Preteky sa na určitý čas prerušili
Kým Poľku ošetrili a vzali z dráhy preč, tak ju pred zvedavými očami divákov chránila veľká biela plachta. Nakoniec ukázala davu palec hore na znak toho, že je viac-menej v poriadku, hoci mala pri ľavom oku krvavú ranu. Poľskí členovia tímu uviedli, že Sellierovej oko je v poriadku. V aréne jej boli urobené stehy, než išla do nemocnice na ďalšie testy.
Fontanovej sa roztrhla kombinéza a počas prestávky jej fyzioterapeutka pomohla s ľavým bokom. Nakoniec skončila druhá za Belgičankou Hanne Desmetovou, čím postúpila do semifinále. Nakoniec skončila na 1 500 m celkovo druhá.
Snažila sa vyrovnať nórskej bežkyni na lyžiach Marit Bjørgenovej ako najúspešnejšia zimná olympionička. Talianka získala zlato v zmiešanej štafete na 2 000 m a striebro v štafetách na 500 m a 3 000 m na hrách v Taliansku.
