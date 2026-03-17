Dovolenkári sú poriadne nahnevaní: Po rezervácii prišla nečakaná ponuka, cestovka od nich pýta ďalšie peniaze

Mnohí Slováci dnes cítia tlak na rodinné rozpočty silnejšie než v minulosti. Domácnosti čelia rastúcim výdavkom, štát konsoliduje verejné financie a ľudia často šetria na veciach, ktoré ešte nedávno považovali za samozrejmé. Dovolenka tak pre mnohých zostáva jednou z posledných radostí, ktorú si počas roka doprajú.
Niektorých dovolenkárov však v posledných dňoch nepríjemne prekvapil e-mail, ktorý dostali po rezervácii svojej dovolenky. Klienti známej cestovnej kancelárie totiž po zaplatení zájazdu dostali ponuku, aby si k nemu doplatili ďalšiu službu. Tá mala garantovať, že cena ich dovolenky sa už nebude meniť. Na tento prípad upozornila TN.cz.
Ponuka prišla až po rezervácii
V správe cestovná kancelária vysvetľovala, že ide o dobrovoľnú službu. Jej cieľom je ochrániť klientov v prípade, že by sa neskôr zvýšili náklady na dopravu, najmä ceny leteckého paliva. Ak by totiž letecké spoločnosti čelili vyšším nákladom, mohlo by to podľa cestovných kancelárií ovplyvniť aj cenu samotných zájazdov. Práve doplnková garancia má zabezpečiť, že cena dovolenky zostane nezmenená.
Poplatok nie je vysoký, načasovanie však prekvapilo
Za túto službu mali klienti zaplatiť približne 406 českých korún, čo je asi 16,6 eura na osobu. Podmienkou však bolo, aby si ju zakúpili všetci účastníci zájazdu. Hoci nejde o vysokú sumu, mnohých dovolenkárov prekvapilo najmä to, že ponuka prišla až po tom, čo mali dovolenku rezervovanú a zaplatenú.
Práve tento moment vyvolal na sociálnych sieťach kritické reakcie. Niektorí zákazníci priznali, že si službu radšej zaplatili, aby sa vyhli prípadnému zdraženiu. Iní však tvrdia, že po podpise zmluvy by mala byť cena zájazdu konečná.
Dovolenky sú čoraz citlivejšie na ceny palív
Celá situácia zároveň ukazuje, ako veľmi je cestovný ruch závislý od vývoja cien energií a dopravy. Najmä ceny leteckého paliva dokážu výrazne ovplyvniť náklady leteckých spoločností, čo sa následne môže premietnuť aj do cien zájazdov. Pre zákazníkov to znamená, že pri rezervácii dovolenky sa oplatí dôkladne sledovať podmienky a všímať si, za akých okolností sa môže konečná cena ešte meniť.
Nahlásiť chybu v článku