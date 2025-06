Dovolenkári sa už len modlili: Boeing 737 smerujúci do Grécka trafil pri pristávaní plot. Ľudia zažili minúty plné hrôzy

Let z Londýna do gréckej Kalamaty mal podľa všetkého skončiť štandardne. Pasažieri však zažili desivé chvíle počas pristávania, keď lietadlo spoločnosti Ryanair zavadilo krídlom o plot. V kabíne sa ozvala hlasitá rana a na palube zavládlo napäté ticho.

Na palube lietadla typu Boeing 737 boli aj svedkovia incidentu, ktorí pre britské médiá opísali, čo presne sa stalo. Informovali o tom portály The Sun a The Independent.

Let trval približne štyri hodiny a už počas neho zažívali cestujúci výrazné turbulencie. Niektorí priznali, že sa nevedeli upokojiť, keďže lietadlo sa viditeľne otriasalo. Posádka ich však ešte pred pristátím varovala: „Povedali nám, aby sme čakali náročnejšie podmienky pri zostupe. Že to nebude hladké,“ uviedol jeden z pasažierov. Napriek tomu nikto netušil, že sa lietadlo dostane až ku kraju ranveje, kde došlo ku kontaktu krídla s plotom.

Ryanair flight FR6080 Right winglet hit a fence at Kalamata airport in Greece during taxiing after landing.

The Boeing 737 aircraft had arrived from London Stansted when the incident happened.

Ryanair spokesperson said the aircraft had landed safely, but as it taxied, „the… pic.twitter.com/4cKoHi5Pk8

