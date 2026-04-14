Dovolenka sa zmenila na tragédiu: 12-ročný chlapec zomrel vo vírivke, rodičia urobili silné rozhodnutie

Dovolenka, ktorá mala byť pre rodinu spoločným oddychom, sa zmenila na tragédiu s fatálnymi následkami. Len 12-ročný chlapec zomrel po nehode vo vírivke v hoteli, kde bol so svojou rodinou.
O prípade informoval portál ilcapoluogo. Nešťastie sa odohralo v talianskom prímorskom letovisku Rimini počas veľkonočných sviatkov. Okolnosťami úmrtia sa už zaoberá prokuratúra, ktorá začala vyšetrovanie pre podozrenie z usmrtenia z nedbanlivosti a nariadila pitvu.
Vo vírivke doslova uviazol
Podľa dostupných informácií sa chlapec nachádzal vo vírivke, keď sa mu noha zasekla v otvore napojenom na nasávací systém vody. Ten vytvára silný podtlak, ktorý môže byť v podobných situáciách mimoriadne nebezpečný.
Záchranári začali s oživovaním okamžite, no v čase, keď sa im podarilo dieťa vytiahnuť z vody, už nedýchalo. Oživovanie trvalo viac ako 40 minút, po ktorých ho v kritickom stave previezli do nemocnice. Lekári následne niekoľko dní bojovali o jeho život, napokon však potvrdili mozgovú smrť.
Zahraničné médiá zároveň uviedli, že chlapec bol napojený na prístroje, ktoré udržiavali jeho životné funkcie. Po potvrdení mozgovej smrti sa rodina rozhodla pre mimoriadne silné gesto. Ako píše Mirror, rodičia dali súhlas na darovanie orgánov. Informáciu médiám potvrdil právny zástupca rodiny.
Vyšetrovanie má odhaliť možné pochybenia
Okolnosti tragédie sú predmetom vyšetrovania. Úrady preverujú, či zariadenie spĺňalo všetky bezpečnostné normy a či nedošlo k technickému zlyhaniu alebo zanedbaniu povinností. V prípade už evidujú aj konkrétne osoby. Pitva má presne určiť príčinu smrti a prispieť k objasneniu celej udalosti.
