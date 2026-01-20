Dominika Mirgová o drsnom pozadí slávy: Prišla o tisíce eur aj o vlastné meno. Priznala, ako doplatila na dôveru

Na prvý pohľad rozbehnutá kariéra a splnený sen. V skutočnosti roky rozhodnutí, ktoré robila v dôvere a emóciách, a ich následky si uvedomila až oveľa neskôr.
Dominika Mirgová patrila medzi výrazné talenty svojej generácie a do povedomia verejnosti sa dostala už ako účastníčka prvej série Superstar, v ktorej skončila na druhom mieste. Svoj spevácky talent pritom potvrdzuje dodnes – dokáže zaujať publikum kdekoľvek, aj mimo veľkých pódií a hraníc Slovenska. Jej hudba sa následne dostala k tisícom ľudí, no jej osobná skúsenosť ukazuje, že úspech v mladom veku môže znamenať aj stratu kontroly nad vlastnou prácou, financiami a rozhodnutiami. O svojej ceste, zákulisných rozhodnutiach aj momentoch, ktoré ju výrazne ovplyvnili, otvorene prehovorila v podcaste No a čo.
Pätnásť rokov a mesiac na album
Po skončení speváckej súťaže sa Dominika Mirgová ocitla v situácii, na ktorú ju nikto nepripravil. Ako tínedžerka mala v krátkom čase vydať debutový album – rýchlo, bez zázemia a bez jasnej podpory. V tom období jej manažérku robila mama a kontakty si museli hľadať sami.
„Vierka (pozn. red.: výherkyňa Superstar Vierka Berkyová) tu nie je, do mesiaca musíš dať von album. A ja 15-ročná Dominika Mirgová že… a viete, kde je nejaké nahrávacie štúdio? Musíte hľadať. My sme nedostali kontakty,“ spomína na začiatky.
Prvý album tak vznikal úplne od nuly, bez partnerstiev a finančného zázemia, v štúdiu, ktoré si našli cez známych. „Nikto mi nikdy nedal žiadne partnerstvo, sponzoring, nedostala som žiadne peniaze,“ dodáva otvorene. Výsledkom bola investícia približne 140-tisíc slovenských korún v čase, keď bola ešte tínedžerka.
