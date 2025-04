Dominika Mirgová prehovorila o náročných časoch po SuperStar. Všetko bolo inak, než si ľudia mysleli, prešla si výzvou

Úspešná speváčka pripravuje pre svojich fanúšikov neustále nejaké novinky, ktorými ich zásobuje aj na sociálnej sieti. Nie div, že sú vo vytržení a nadšení z jej hudobnej tvorby. Nové videoklipy, piesne a koncerty… Umelkyňa naplno prejavuje svoj talent, čo mnohí oceňujú. Málokto však vie, čo všetko za tým stojí. Vôbec nie je jednoduché udržať sa na slovenskej hudobnej scéne, o čom by vedela rozprávať aj Dominka. Ťažké boli hlavne časy, keď sa zúčastnila speváckej súťaže, čo jej dalo poriadne zabrať.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Talentovaná Dominika Mirgová miluje hudbu, ktorej zasvätila svoj život. Aj o nej porozprávala Janymu Landlovi vo FITCASTE, kde sa otvorila a spomenula okrem iného aj svoje začiatky.

Bola hodená do vody

Mnohí si myslia, že sa jej dobre žije, chodí si po koncertoch a sú presvedčení o tom, že všetko je u nej ružové. Nevidia však zákulisné veci, s ktorými sa umelci, vrátane Dominiky, musia stretávať, ako upozornil moderátor.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Mirgova (@dominikamirgovaofficial)

„Presne s tým sa stretávam,“ potvrdila Dominika, ktorá je na hudobnej scéne už 18 rokov. Písal sa rok 2007, keď to všetko vypuklo vďaka SuperStar. Práve súťaž odštartovala speváčkinu kariéru a postupne sa stala mediálne známou. Hoci nevyhrala, osud to zariadil nečakaným spôsobom. Víťazkou sa stala Vierka Berkyová. „Vyhrala štúdio, nahrávanie albumu, všetko mohla mať zadarmo, no do 2 týždňov odišla zo Slovenska,“ uviedla Dominika a doplnila, že Vierkine kroky smerovali do Írska.

Práve toto rozhodnutie zmenilo Dominikin život. „Všetko tu nechala a zrazu mi volali z vydavateľstva… No, keďže Vierka odišla, my musíme dať von nejaký album a keďže si ty bola druhá, ideš na to,“ priznala speváčka, pre ktorú to bola očividne veľká výzva. „Mala som na to mesiac a pol, aby som dala von svoj prvý album ako 15-ročná. Zrazu som dostala takú povinnosť ako tínedžer, pritom vtedy som mala zažívať svoje prvé lásky,“ pokračovala.

Všetko išlo z jej vrecka