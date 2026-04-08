Dominika Mirgová prekvapila: S ex má dnes lepší vzťah než kedykoľvek predtým

Speváčka Dominika Mirgová patrila kedysi medzi najvýraznejšie tváre speváckej šou Superstar a jej hlas si získal tisíce fanúšikov.
Po ukončení súťaže, v ktorej obsadila druhé miesto, to nemala jednoduché, čo priznala nedávno vo svojom podcaste No a čo. Tentoraz pre portál Topky vyšla s tým, ako to má momentálne v partnerskom živote.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Samota jej vyhovuje, rodinné vzťahy fungujú
Dominika Mirgová sa netají tým, že je už viac ako tri roky slobodná a tento stav jej plne vyhovuje. Sústredí sa najmä na syna a vlastnú životnú rovnováhu, pričom nový vzťah zatiaľ nestojí na prvom mieste. „Momentálne by som teraz ani nemala čas venovať sa priateľovi, za čo som aj rada, že som slobodná,“ priznala otvorene.
Speváčka tak naznačuje, že po rokoch skúseností si nastavila jasné priority a nechce naozaj nič uponáhľať. Hoci momentálne partnerský život nerieši, s otcom svojho syna, exmanželom Petrom Zvolenským, má dnes výborný vzťah a ich fungovanie je lepšie než kedykoľvek predtým.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Vzťah s Peťkovým otcom je výborný. Normálne že fantastický. Teraz je asi úplne najlepší, mám taký pocit. Rozumieme si, vychádzame, Peťko ho vidí vždy, keď chce, čiže nemáme žiadny problém. Teraz máme veľmi dobré obdobie všetci,“ uviedla Dominika. Ich fungovanie tak môže byť príkladom toho, že aj po rozchode môže rodina zostať stabilná a pokojná.
Nahlásiť chybu v článku