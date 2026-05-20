Zmenil sa na nepoznanie: David Hasselhoff prekvapil svojím vzhľadom. Po akčnom hrdinovi nie sú ani stopy

Keď sa povie jeho meno, mnohým sa okamžite vybaví ikonický plavčík s červenými plavkami z kultového seriálu Baywatch alebo hrdina z futuristického Knight Ridera, ktorý sa stal symbolom televíznej zábavy 80. a 90. rokov.
Herec, spevák a popkultúrna legenda bol dlhé roky považovaný za jednu z najvýraznejších tvárí svetovej televízie a jeho meno sa spája s érou, ktorá formovala generácie divákov po celom svete. Dnes však už nejde o jeho filmové úlohy či hudobné vystúpenia, ale bohužiaľ o jeho zdravotný stav. Práve ten vyvolal obavy po tom, čo bol nedávno spozorovaný na invalidnom vozíku s obviazaným členkom, ako informoval portál News.com.au.
Jeho zdravotný stav vyvoláva otázniky
Nové zábery otvorili diskusiu o tom, ako na tom legendárny herec skutočne je a či ide o bežnú rekonvalescenciu, alebo o vážnejšie zdravotné komplikácie. Podľa informácií odvážali sedemdesiattriročného Davida Hasselhoffa z návštevy fyzioterapie, pričom pôsobil slabšie a bol viditeľne chudší než v minulosti. Na nohe mal bandáž, čo naznačuje možné nové zranenie v oblasti členka.
Herec bol oblečený v čiernej mikine, šortkách a so šiltovkou, pričom ho sprevádzala jeho manželka Hayley Roberts, ktorá mu pomáhala pri nastupovaní do auta. V posledných mesiacoch bola filmová ikona viackrát spozorovaná s pohyblivými pomôckami. Najprv ho videli s chodítkom počas verejného vystúpenia a ešte predtým bol na invalidnom vozíku na letisku v Los Angeles, keď sa pripravoval na cestu do Cancúnu.
Jeho zástupcovia už v minulosti uviedli, že herec podstupuje fyzioterapiu po operáciách kolena a bedra a že sa jeho stav zlepšuje. Napriek tomu nové fotografie opäť rozvírili diskusiu o jeho zdravotnom stave. Pohľad na herca je miestami šokujúci, keďže kedysi hral nebojácnych hrdinov, ktorí zachraňovali ľudské životy, no vyzerá to tak, že sa ocitol na druhej strane, keď on potrebuje pomoc.
