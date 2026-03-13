Dôležité informácie pre seniorov: Ak poberáte dôchodok v hotovosti, o týchto možnostiach musíte vedieť

Či už ide o seniorov, ktorí poberajú dôchodok roky, alebo o tých, ktorí sa do penzie ešte len chystajú, mali by mať všetky informácie, ktoré sa týkajú poberania dôchodku. Napríklad by mali vedieť, že hoci sa poberanie dôchodku viaže na konkrétny deň v mesiaci, nemusia počas neho vždy netrpezlivo čakať.
Sociálna poisťovňa ponúka hneď niekoľko spôsobov poberania dôchodku. Možno ho poukazovať na účet príjemcu dôchodku, na účet manžela (manželky) poberateľa dôchodku, či na účet osobitného príjemcu alebo zákonného zástupcu, no množstvo seniorov ho stále poberá v hotovosti a to tak, že im ho pošta doručí až domov.
Možnosti, o ktorých mnohí nevedia
Dôchodok vyplácaný poštou môžete prijímať dvoma základnými spôsobmi – buď vám ho doručovateľ prinesie priamo domov, alebo si ho vyzdvihnete osobne pri priehradke na pobočke, informuje portál Užitočná Pravda. V oboch prípadoch je podmienkou vyplatenia váš podpis na poštovom poukaze. Čo však v prípade, že nie ste doma alebo sa nemôžete na poštu dostaviť?
V prípade neprítomnosti za vás môže dôchodok prevziať aj manžel alebo manželka, no podmienkou je vybavené splnomocnenie priamo na pošte. Toto splnomocnenie má obmedzenú platnosť na maximálne šesť mesiacov, po ktorých je potrebné ho znova obnoviť.
Ak poberáte penziu na ruku a stane sa, že nie ste v uvedenom termíne doma, môžete si dôchodok vyzdvihnúť aj neskôr na svojej dodávacej pošte. Stačí prísť na pobočku v nasledujúcich dňoch a dávku vám vyplatia priamo pri priehradke.
Zároveň si však môžete nechať poslať penziu na akúkoľvek inú adresu v rámci Slovenska. Napríklad ak sa nemôžete dostaviť na danú poštu alebo ste dlhodobo odcestovaní. Dôležité je dodržať 30-dňovú lehotu od termínu výplaty. Ak si peniaze v tomto čase neprevezmete, pošta ich vráti Sociálnej poisťovni a o ich opätovné zaslanie budete musieť požiadať priamo túto inštitúciu.
Všetky zmeny a doplnkové služby spojené s vyplácaním dôchodku sa vybavujú prostredníctvom formulára „Žiadosť o dispozičné služby k dôchodku“. V tomto dokumente uvediete svoje osobné údaje vrátane rodného čísla a dňa splatnosti dôchodku. Vo formulári si následne zvolíte konkrétnu požiadavku, či už ide o výplatu pri priehradke, doposielanie na inú adresu alebo splnomocnenie partnera. Po vyplnení, podpísaní a potvrdení zamestnancom pošta začne poskytovať zvolenú službu podľa vašich pokynov.
