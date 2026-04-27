Cieľ zasiahne aj na 5 kilometrov, bude osemnásobne efektívnejšia: Európska krajina pracuje na vývoji novej rakety

Foto: Anthony Noble (GFDL 1.2 or GFDL 1.2), via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
SITA
Cieľom je ničenie bezpilotných lietadiel.

Francúzsko pracuje na vývoji novej 68-milimetrovej riadenej rakety s laserovým navádzaním určenej na ničenie bezpilotných lietadiel. Informoval o tom portál Army Recognition s tým, že systém má výrazne zvýšiť efektivitu boja proti dronom.

Nová munícia bude schopná zasahovať ciele na vzdialenosť dva až päť kilometrov, teda v pásme, kde v súčasnosti chýbajú dostupné a presné prostriedky protivzdušnej obrany. Cieľom je ničiť drony ešte predtým, než sa dostanú do bezprostrednej blízkosti chránených objektov, a zároveň znížiť potrebu používania drahších rakiet.

Riešenie má byť integrované na francúzske stíhacie lietadlá Dassault Rafale a bojové vrtuľníky Eurocopter Tiger. Základom systému je raketa typu Aculeus LG s dosahom do piatich kilometrov, ktorá umožní zasiahnuť cieľ jedným presným výstrelom namiesto doterajších salv nekontrolovaných striel.

Ilustračná foto: Tim Felce (Airwolfhound), CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Bude omnoho efektívnejšia

Podľa dostupných informácií by nová technológia mohla zvýšiť bojovú efektivitu štyri až osemnásobne. Počas jedného letu by tak nosič dokázal zničiť až 24 dronov, pričom pravdepodobnosť zásahu má presiahnuť 70 percent. Náklady na jedno zničenie cieľa sa odhadujú na 25- až 40-tisíc dolárov, čo je porovnateľné s cenou samotných bezpilotných prostriedkov.

Francúzsko zároveň posilňuje aj ďalšie kapacity protivzdušnej obrany. Nedávno oznámilo nákup siedmich systémov RapidFire na ochranu leteckých základní a pripravuje sériovú výrobu útočného dronu Chorus s doletom približne 3-tisíc kilometrov. Francúzske vrtuľníky Tiger už podľa dostupných informácií dokázali v bojových podmienkach zostreliť aj iránske drony typu Šáhid.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Megaprojekt môže byť spásou, ale aj záhubou: Medzi Ruskom a Aljaškou by mohla vzniknúť gigantická…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
