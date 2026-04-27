Doma mal kozlicu, samopal a pištoľ: Polícia obvinila 57-ročného muža

Petra Sušaninová
TASR
Polícia zaistila aj strelivo.

Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil 57-ročného muža zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Neoprávnene prechovával v Novej Dubnici zbrane. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Počas domovej prehliadky policajti zaistili brokovú kozlicu, samopal a signálnu pištoľ. Okrem zbraní policajti zaistili i zatiaľ nešpecifikované množstvo streliva rôznych kalibrov a typov.

Obvinenému obmedzili osobnú slobodu a umiestnili do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracoval návrh na jeho väzobné stíhanie, s ktorým sa súd stotožnil.

Problém letu Fica do Moskvy ponad Poľsko prestal existovať, tvrdí poľský minister zahraničných vecí

