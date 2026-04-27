Doma mal kozlicu, samopal a pištoľ: Polícia obvinila 57-ročného muža

Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil 57-ročného muža zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Neoprávnene prechovával v Novej Dubnici zbrane. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Počas domovej prehliadky policajti zaistili brokovú kozlicu, samopal a signálnu pištoľ. Okrem zbraní policajti zaistili i zatiaľ nešpecifikované množstvo streliva rôznych kalibrov a typov.
Obvinenému obmedzili osobnú slobodu a umiestnili do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracoval návrh na jeho väzobné stíhanie, s ktorým sa súd stotožnil.
Odporúčané články
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
