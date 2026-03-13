Monika Hilmerová prekvapila: Táto kapitola z jej života bola dlho neznáma

Herečka Monika Hilmerová patrí k výrazným osobnostiam slovenskej televíznej a divadelnej scény. Málokto však vie, že ešte pred herectvom vyštudovala odbor, ktorý s umením na prvý pohľad vôbec nesúvisí.
Jej študentská cesta totiž viedla najskôr k andragogike – vednému odboru zameranému na vzdelávanie dospelých. Pre magazín Báječná žena prezradila herečka zo seriálu Dunaj, k vašim službám Monika Hilmerová, že rozhodnutie venovať sa herectvu v nej dozrelo až počas vysokoškolského štúdia.
V tom čase už síce mala prvé skúsenosti na javisku a pôsobila v Radošinskom naivnom divadle, no stále hľadala smer, ktorým sa chce vydať. Preto sa jej tento odbor zdal ako vhodná voľba, ktorú dokáže skĺbiť s herectvom. Dnes patrí medzi známe tváre slovenského herectva a nedávno si dokonca spolu s manželom Jarom Bekrom splnila jeden zo svojich snov.
Štúdium, ktoré jej odporučil šéf divadla
Herečka priznáva, že v mladosti ešte nemala úplne jasno v tom, akým smerom sa jej život bude uberať. Divadlo ju síce lákalo a už mala za sebou prvé skúsenosti na javisku, no stále chcela mať aj to vysokoškolské vzdelanie. „V tom čase som ešte nebola rozhodnutá venovať sa divadlu a nakrúcaniu, hoci som už naozaj vtedy mala za sebou nejaké herecké skúsenosti a bola som členkou Radošinského naivného divadla,“ zaspomínala si.
Ako vysvetlila, vedela najmä to, že chce študovať taký odbor, ktorý bude vedieť skĺbiť s herectvom. „Jediné, čo som vedela, bolo to, že chcem ísť na vysokú školu, ale na takú, ktorú by som zvládla študovať popri hraní,“ povedala. Nakoniec jej v rozhodovaní pomohol človek z divadelného prostredia. „Vtedajší šéf RND, Pavel Schwarz vyštudoval andragogiku a on mi tento odbor poradil,“ dodala.
Samotný študijný program ju napokon zaujal aj obsahom predmetov. „Mne sa to zapáčilo, pretože odborné predmety tam boli sociológia, psychológia, pedagogika…,“ vysvetlila herečka.
Definitívne rozhodnutie venovať sa naplno herectvu v nej dozrelo práve počas štúdia. „Tak som tam nastúpila, po piatich rokoch som urobila štátnice a potom som šla na VŠMU, lebo počas štúdia andragogiky vo mne dozrelo rozhodnutie venovať sa predsa len herectvu,“ doplnila.
