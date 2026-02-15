Dojímavý moment z olympiády: Slovenský biatlonista dostal po 16 rokoch striebornú medailu

Zimné olympijské hry 2026
Cenný kov mu odovzdala slovenská členka MOV a bronzová medailistka v skeete z Londýna 2012 Danka Hrbeková.

Bývalý slovenský biatlonista Pavol Hurajt dostal po šestnástich rokoch striebornú medailu za preteky s hromadným štartom na zimných olympijských hrách 2010. Vo Vancouveri získal pôvodne bronz, no po rozuzlení dlhej dopingovej ságy vtedajšieho víťaza Jevgenija Usťugova sa posunul o priečku vyššie.

Cenný kov mu odovzdala v nedeľu v Anterselve, kde sa odohrávajú biatlonové súťaže počas ZOH v Taliansku, slovenská členka MOV a bronzová medailistka v skeete z Londýna 2012 Danka Hrbeková.

Strieborným medailistom je oficiálne už od minulého roka

Na najvyššiu priečku sa posunul pôvodne druhý Francúz Martin Fourcade a na bronzový stupienok zo štvrtej priečky Rakúšan Christoph Sumann.

Štyridsaťosemročný Hurajt sa stal oficiálne strieborným medailistom už vlani v septembri, keď o tom rozhodla na svojom zasadnutí exekutíva Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Zároveň potvrdila aj výsledkové zmeny v ďalších biatlonových súťažiach vo Vancouveri i na ZOH 2014 v Soči.

Hurajt sa tak posunul o priečku vyššie aj vo výsledkoch individuálnych pretekov na 20 km, v ktorých skončil pôvodne piaty. Stalo sa tak po tom, čo Usťugov neuspel s odvolaniami na MOV i Športovom arbitrážnom súde (CAS) a diskvalifikovali ho z výsledkových listín ZOH 2010 i 2014.

Rus mal nezrovnalosti a neštandardné hodnoty krvných údajov v jeho biologickom pase, ktoré podľa Jednotky pre integritu biatlonu (BIU) dokazujú porušenie antidopingových pravidiel. Podľa organizácie mu pomáhali pri utajovaní umelého zvyšovania výkonnosti vďaka dopingu, za čo dostal spätný štvorročný zákaz činnosti od 24. januára 2010 do konca sezóny 2013/14, keď oficiálne ukončil kariéru.

Tam patrí aj zlatá medaila zo štafety zo ZOH 2014 v Soči. Tá pripadla pôvodne druhým Nemcom Erikovi Lesserovi, Danielovi Böhmovi, Arndovi Peifferovi a Simonovi Schemppovi. Striebro poputuje do Rakúska a bronz pripadne Nórsku. Slovenská štafeta v zložení Hurajt, Tomáš Hasilla, Miroslav Matiaško a Matej Kazár sa posunula z jedenástej na desiatu priečku.

