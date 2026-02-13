Nikdy ste o nej nepočuli: Najbohatšia atlétka zimnej olympiády má len 22 rokov

Foto: Profimedia

Michaela Olexová
Zimné olympijské hry 2026
22-ročná americká olympijská medailistka Eileen Guová patrí k najvýraznejším mladým športovým talentom súčasnosti.

Ak sledujete lyžovanie, jej meno vám pravdepodobne nie je cudzie. Na zimných olympijských hrách v Pekingu v roku 2022 získala ako 18-ročná hneď tri medaily: zvíťazila v big air aj na U-rampe a v slopestyle obsadila druhé miesto. Vďaka tomu sa stala historicky najmladšou olympijskou víťazkou v akrobatickom lyžovaní.

Výnimočnosť mladej atlétky sa však nekončí na svahu. Američanka s čínskymi koreňmi je totiž podľa magazínu Forbes zároveň najlepšie zarábajúcou atlétkou zimnej olympiády.

V roku 2025 mala disponovať majetkom v odhadovanej hodnote 23,1 milióna dolárov, čo predstavuje približne 19,48 milióna eur. Ak ju teda najbližšie uvidíte v televíznom prenose, vedzte, že sa nepozeráte len na špičkovú lyžiarku, ale aj na jednu z finančne najúspešnejších športovkýň svojej generácie.

Je najlepšie zarábajúcou atlétkou zimnej olympiády

Portál zároveň upozornil, že k rozprávkovému majetku sa Eileen Guová nedostala priamo cez odmeny za výsledky na svahu.

Za víťazstvo na Svetovom pohári v slopestyle a halfpipe v roku 2025 mala zarobiť približne 40-tisíc dolárov (zhruba 34-tisíc eur), v súťaži Snow League si za triumf pripísala 55-tisíc dolárov (zhruba 46-tisíc eur). Hoci nejde o zanedbateľné sumy, samy osebe nevysvetľujú majetok v miliónoch.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Eileen 🖤🌈🧊🐲 (@eileengu)

Kľúčom k jej bohatstvu je marketing.

