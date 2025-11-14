Maroš Kramár ukázal rozkošnú dcérku Riju: V zimnej bundičke je to hotová bambuľka

Rodinné momenty majú svoje čaro a často vedia zahriať pri srdci. Najnovšie video, ktoré herec ukázal na sociálnej sieti, je presne jedným z tých, ktoré si okamžite získajú pozornosť.
Video, ktoré herec zverejnil na svojom Instagrame, zachytáva rozkošný moment jeho rok a pol starej dcérky Rije, ktorú má s partnerkou Inou Oravcovou. Maroš sa vybral venčiť ich psa v okolí domu, kde bývajú, a na tom by nebolo nič zvláštne, keby celý okamih nezachytil na krátkom videu.
Kangalský ovčiak a malá zimná bambuľka
Rodinný kangalský ovčiak pôsobí napriek svojej mohutnej stavbe veľmi pokojne a vyrovnane. Pri malej Riji kráča opatrne, akoby prirodzene cítil, že ju má chrániť, a spolu vytvárajú harmonickú dvojicu, ktorá sa pohybuje s úplnou istotou.
Rija vo videu cupitá v teplej fialovej „bomberke“, pletenej čiapke s brmbolcom a jednoduchých modrých legínkach, v ktorých sa môže slobodne hýbať. V tomto zimnom outfite pôsobí ako malá bambuľka – hravo, zlatunko, a presne tak, ako sa na detskú prechádzku so psím ochrancom patrí.
