Diváčky Ruže pre nevestu si všimli detail, ktorý odhaľuje pravdu o dráme v ďalšej epizóde. Všetko bude inak

Prvé tri ružičky vypadli a Rasťov výber sa zúžil už v prvej epizóde. Ako sme vás informovali v článku, súťažiace z druhej série prezradili, že ony by vyhodili niekoho iného. Kontroverzná Daniela si pritom k vyhadzovu dopomohla sama po tom, ako priamo pred zamaskovaným ženíchom povedala rôzne nevhodné veci, ktoré neskôr obhájila v relácii Bez ruže, o čom sme vás tiež informovali.

Ženích sa zamaskoval za šoféra, mama sa vymenila s dcérou a Ruža pre nevestu začala poriadne zostra. Ak ste si však mysleli, že tu dráma končí, ste na omyle. Ukážka k ďalšej epizóde, ktorá bude už dnes na VOYO a zajtra na televíznych obrazovkách, totiž odhalila, že jedna z ružičiek bude mať na mále a zdá sa, že ju ženích pošle domov ešte pred ceremoniálom.

Pozorné diváčky si všimli detail

V druhej epizóde diváci uvidia prvé spoločné rande. Na to si ženích vybral až štyri súťažiace, vďaka čomu tak mal možnosť spoznať bližšie už osem súťažiacich, medzi nimi aj divácke favoritky Kristínu a Aničku. Po zážitku na rande však príde nečakaný zvrat. Nielenže sa dievčatá budú oblievať a nadávať si počas súťaže, ale dočkáme sa aj tvrdej dohry.

„Noemi, teba poprosím, aby si okamžite opustila vilu,“ zaznie v ukážke z Krištofových úst, po čom nasleduje obrovský šok a vlna emócií medzi ostatnými súťažiacimi. Neskôr vidieť aj samotnú Noemi, ako sedí v aute a vôbec sa netvári nadšene.

Hoci tak všetko naznačuje tomu, že Noemi vilu opustí a vypadne ešte pred ceremoniálom ruží, diváčky šou Ruže pre nevestu si myslia, že ide len o šikovný strih. V komentároch totiž písali o tom, že ak by to bol skutočne šokujúci zvrat, nedávali by ho priamo do ukážky. Navyše si všimli detail, ktorý má ich teóriu potvrdiť.

„Fakt vyhodil Noemi?“ spýtala sa diváčka v komentároch pod ukážkou a rýchlo dostala odpoveď. „Nie. Keby to tak bolo, tak to neukážu v ukážke dopredu. Logicky,“ píše iná diváčka a ďalšia s ňou súhlasí: „Určite nie, nie sú sprostí, aby dali do ukážky taký spoiler.“

Našla sa tiež pozorná diváčka, ktorá upozornila: „S Noemi, podľa ukážok ešte v prvej časti, bude mať minimálne 2-krát rande.“