Kontroverzná Daniela prehovorila o vzťahoch so ženatými mužmi. Dnes už však hľadá niečo iné, jej slová vás prekvapia

Reality šou Ruža pre nevestu priniesla do popredia mnohé zaujímavé osobnosti, no jednou z najdiskutovanejších je nepochybne Daniela.

V rozhovore pre reláciu Bez ruže otvorene prehovorila o svojich minulých vzťahoch, prístupe k mileneckým aféram, ale aj o tom, čo očakáva od budúcnosti. Nechýbala ani reakcia na kontroverzné momenty zo šou, ktoré medzi divákmi vyvolali vlnu komentárov.

Keď vzťah funguje na 100 %, chlap nejde za druhou

Daniela priznala, že mala v minulosti viacero vzťahov, ktoré by dnes hodnotila inak. „Nehanbím sa o tom rozprávať. Samozrejme to boli vzťahy, kde niečo nefungovalo. Myslím si, že keby bol vzťah stopercentný, tak chlap nejde za druhou,“ povedala otvorene. Dodala, že dnes sa sústreďuje najmä na seba a vážne vzťahy. „Keďže chcem chlapa už do rodiny a do života, tak tieto vzťahy alebo milenecké vzťahy zo svojho života úplne vysekávam.“

Nie som na seba pyšná, ale prečo by som mala mať zlý pocit