Súťažiace z druhej série Ruže pre nevestu reagujú na tie súčasné. Neuveríte, čo o nich povedali

Ruža pre nevestu oficiálne odštartovala a hoci je zatiaľ von len prvá epizóda, už stihla vyvolať búrlivé diskusie medzi fanúšikmi. No na premiéru tretej série nereagovali iba oni. Okrem známej influencerky Alex Kučerovej, predtým Godaly, ktorá už minulý rok poskytovala svoje názory a hrala rolu „mravnostnej polície“, pridali svoje postrehy aj bývalé ružičky.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Diváci už mali možnosť vidieť dve série šou Ruža pre nevestu, a tak sa dalo čakať, že budú súčasné účastníčky porovnávať s tými predošlými. Napríklad Michaelu prirovnali k Marcele z prvej série a Annu zas k Mirke, tiež z prvej série. Porovnania s druhou sériou sme zatiaľ nezachytili, no čo sme videli, bolo video Nikolety Julinyovej a Jennifer Hruškovej z druhej série, ktoré sa rozhodli poskytnúť svoje postrehy z prvej epizódy.

Aj ony ostali poriadne zaskočené

„Snažíme sa to robiť slušne a nechceme nikoho urážať. Sú to len naše názory,“ stálo v popise videa ako upozornenie. Zdá sa však, že sa s nimi diváci stotožnili, ako vyplýva z komentárov pod týmto videom, a tak sa poďme bližšie pozrieť na to, čo bývalé ružičky povedali.

Video začali momentom, ktorý v predošlých sériách nebol. Ženích Rasťo sa totiž zoznámil s prvými tromi súťažiacimi v prestrojení, keď sa zahral na šoféra auta. Mal tak možnosť vypočuť si názory Daniely, Kristíny a Lexi. Počul napríklad to, ako by si mal dať najprv dole nohavice, aby mohli posúdiť, či je o čo bojovať, alebo to, že dostane kvetom po hlave, ak ho neprijme.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Voyo official (@voyo.sk)

Jennifer a Nikoleta sa zhodli, že bol určite Rasťo z toho, čo sa dozvedel, nemilo prekvapený, sklamaný a v šoku. „Z tej komunikácie a z toho rozhovoru, ktorý viedli,“ upresnila Nikoleta a dodala: „Ja sama som z toho bola v šoku.“

Následne Jennifer opísala Kristínu ako sympatickú, pričom Nikoleta dodala, že pôsobí tiež milo a inteligentne. „Východniarsky temperament sa môže prejaviť neskôr, takže ešte uvidíme,“ dodala Nikoleta. Lexi zas označila za „ženu, ktorá vie, čo chce a čo hľadá“ a Jennifer dodala, že autosedačka ako darček od nej pre Rasťa, ho možno trošku odplašila, no prišlo jej to aj celkom vtipné.

Pri komentovaní Daniely však už také veľmi pozitívne neboli.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jennifer Hrušková (@jennifer__pear)

Z úst bývalých ružičiek navyše padli aj silné slová, keďže skonštatovali, že Anička bola pri predstavovaní prvá, o kom sa skutočne dalo hneď povedať, že sa televíznemu ženíchovi páčila. Im dvom sa zas páčila Danka, o ktorej tvrdili, že by si ju tam na Rasťovom mieste nechali a páčilo sa im tiež gesto, ktoré pre svoju dcéru spravila. Rovnako sa im páčila aj Bianka, ktorá tiež vypadla, no ak by bolo na nich, nechali by ju tam dlhšie.

„Ja by som poslala domov nejakú inú,“ okomentovala Jennifer.