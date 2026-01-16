Diváci, zbystrite pozornosť: Obľúbená postava zo Sľubu si v tretej sérii prejde veľkou premenou, čo ju čaká?

Postava Roba Hanúska prešla v seriáli výrazným vývojom, ktorý diváci sledovali krok za krokom. Z chlapca, ktorý sa často dostával do nepríjemných a nečakaných situácií, sa postupne stal mladý muž, ktorý musel čeliť vážnym životným rozhodnutiam. Jeho príbeh nebol len o dospievaní, ale najmä o láske, zodpovednosti a sile vzťahov, ktoré dokážu meniť osudy.
Vzťah s Veronikou priniesol do jeho života nielen silné emócie, ale aj nové výzvy, ktoré vyvrcholili založením rodiny a svadbou, na ktorú budú fanúšikovia ešte dlho spomínať. Zmeny si všimol aj sám herec Kristián Macháček, predstaviteľ Roba, pričom sa týkali aj jeho samotného, ako povedal v rozhovore pre Markízu.
Čo bude musieť zvládnuť?
Do Sľubu vstupoval ako neskúsený umelec, aj preto padla otázka, či už vidí nejaký výrazný posun. „Myslím si, že nie som to úplne ja, kto by to mal hodnotiť. Ale cítim aj od ostatných nejaké spätné väzby, že je to na dobrej ceste. Ešte to nie je perfektné, ale cítim, že to zlepšenie tam prišlo vďaka mojim kolegom,“ priznal Kristián, ktorý sa často stretáva na pľaci so skúsenými hereckými stálicami ako Dušan Cinkota a Gabika Dzúriková. Ide totiž o jeho seriálových rodičov.
V druhej sérii Sľubu pribudla jeho partnerka Veronika Marková, ktorej sa zhostila Anička Hroboňová. S tou sa dokonca oženil a čakajú ho aj otcovské povinnosti. Vzniklo však aj medzi hercami viac než priateľstvo? „Myslím si, že za ten rok a pol, čo točíme, tam museli vzniknúť tie priateľstvá a aj vznikli a veľmi silné, takže vždy je to na pľaci veľká zábava a je to taká druhá rodina,“ vyšiel s pravdou von sympatický herec.
Tretia séria, ktorá začína 27. januára, prinesie veľkú zmenu do života seriálového Roba. Bude sa musieť s niečím popasovať. „Tak naznačím len to, že budem toho veľkou súčasťou a čo sa týka zmeny, povedal by som, že Robovi pribudne viac starostí. Bude musieť trošku dospieť. Ešte nehovorím, že úplne, lebo ešte tam má celkom medzery vo svojich názoroch, ale myslím si, že to bábätko mu dá veľa,“ objasnil mladý muž.
