Diváci, zbystrite pozornosť: Obľúbená postava zo Sľubu si v tretej sérii prejde veľkou premenou, čo ju čaká?

Foto: Instagram.com/kristianmachacek, TV Markíza

Jana Petrejová
Seriál Sľub
Postaví sa výzve čelom.

Postava Roba Hanúska prešla v seriáli výrazným vývojom, ktorý diváci sledovali krok za krokom. Z chlapca, ktorý sa často dostával do nepríjemných a nečakaných situácií, sa postupne stal mladý muž, ktorý musel čeliť vážnym životným rozhodnutiam. Jeho príbeh nebol len o dospievaní, ale najmä o láske, zodpovednosti a sile vzťahov, ktoré dokážu meniť osudy.

Vzťah s Veronikou priniesol do jeho života nielen silné emócie, ale aj nové výzvy, ktoré vyvrcholili založením rodiny a svadbou, na ktorú budú fanúšikovia ešte dlho spomínať. Zmeny si všimol aj sám herec Kristián Macháček, predstaviteľ Roba, pričom sa týkali aj jeho samotného, ako povedal v rozhovore pre Markízu.

Viac z témy Seriál Sľub:
1.
Nová tvár v Sľube: Herec zažíva pri nakrúcaní to, o čom môžu iní kolegovia snívať a prezradil, čo ho prekvapilo
2.
Nové časti Sľubu: Dej poskočí o dva mesiace a Michal potvrdí krutú správu, že so Zuzanou definitívne končí
3.
Zdena Hanúsková má konkurenciu: Michaela Čobejová v seriáli Sľub stvárni postavu, ktorú budú diváci nenávidieť
Zobraziť všetky články (31)

Čo bude musieť zvládnuť?

Do Sľubu vstupoval ako neskúsený umelec, aj preto padla otázka, či už vidí nejaký výrazný posun. „Myslím si, že nie som to úplne ja, kto by to mal hodnotiť. Ale cítim aj od ostatných nejaké spätné väzby, že je to na dobrej ceste. Ešte to nie je perfektné, ale cítim, že to zlepšenie tam prišlo vďaka mojim kolegom,“ priznal Kristián, ktorý sa často stretáva na pľaci so skúsenými hereckými stálicami ako Dušan Cinkota a Gabika Dzúriková. Ide totiž o jeho seriálových rodičov.

V druhej sérii Sľubu pribudla jeho partnerka Veronika Marková, ktorej sa zhostila Anička Hroboňová. S tou sa dokonca oženil a čakajú ho aj otcovské povinnosti. Vzniklo však aj medzi hercami viac než priateľstvo? „Myslím si, že za ten rok a pol, čo točíme, tam museli vzniknúť tie priateľstvá a aj vznikli a veľmi silné, takže vždy je to na pľaci veľká zábava a je to taká druhá rodina,“ vyšiel s pravdou von sympatický herec.

Tretia séria, ktorá začína 27. januára, prinesie veľkú zmenu do života seriálového Roba. Bude sa musieť s niečím popasovať. „Tak naznačím len to, že budem toho veľkou súčasťou a čo sa týka zmeny, povedal by som, že Robovi pribudne viac starostí. Bude musieť trošku dospieť. Ešte nehovorím, že úplne, lebo ešte tam má celkom medzery vo svojich názoroch, ale myslím si, že to bábätko mu dá veľa,“ objasnil mladý muž.

Nadšení z jeho hereckej úlohy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac