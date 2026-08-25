Markíza si poistila najväčšie hity: Dunaj aj Sľub budú pokračovať, televízia chystá aj veľkú novinku

Zatiaľ čo sa diváci tešia už na 15. sériu Dunaja, k vašim službám, v prípade Sľubu pôjde zatiaľ len o štvrtú sériu. Niet pritom pochýb, že každá ďalšia séria znamená, že sa divácky záujem neznižuje, práve naopak, o čom svedčia aj čísla sledovanosti. Televízia viackrát počas predošlých sérií informovala, že prelomili nový a nový rekord, a tak nie je náhoda, že so seriálmi tak skoro neplánujú prestať.
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Dobový megahit Dunaj, k vašim službám odštartuje svoju 15. sériu na obrazovkách televízie Markíza už v utorok 1. septembra 2026 o 20:30 hod. Nové epizódy budú môcť diváci sledovať tradične každý utorok a štvrtok v rovnakom čase. Čo sa týka Sľubu, štvrtá séria odštartuje v pondelok 7. septembra 2026 o 17:55 na Markíze, pričom predplatitelia Voyo si budú môcť v oboch prípadoch vychutnať nové epizódy aj naďalej v predstihu.
Budú pokračovať aj v roku 2027
Už dnes sa pritom vie, že seriály budú pokračovať aj v ďalšom roku. Pre portál Mediálne to v rozhovore potvrdila programová riaditeľka televízie Markíza a Voyo Silvia Majeská. „Dunaj pokračuje aj v roku 2027. Každá séria ukazuje, že tvorcovia dokážu príbeh aj kvalitu posúvať ďalej. Sledovanosť neklesá, čo potvrdzuje silnú divácku základňu. Veríme, že máme stále čo ponúknuť aj v ďalších rokoch,“ povedala k seriálu z obdobia vojny.
Dodala však, že sa nedívajú len na čísla, ale tiež na príbehovú rovinu. Radšej by totiž príbeh dôstojne uzavreli, než by ho mali umelo naťahovať, ak by už mali pocit, že v ňom nie je čo povedať. Takáto situácia je však v nedohľadne a nielen tento rok, ale aj ten budúci si diváci Dunaj, k vašim službám naplno vychutnajú.
Pokiaľ ide o Sľub, aj tam je istá už aj ďalšia séria. „Môžem potvrdiť, že pripravujeme aj piatu sériu Sľubu. Veríme, že diváci prijmú štvrtú sériu minimálne rovnako dobre ako tie predchádzajúce a že ich príbehy našich hrdinov budú baviť aj naďalej,“ potvrdila Majeská.
Nový projekt, na ktorom pracujú
Budúci rok pritom nepredstavia len nové série týchto seriálov. Programová riaditeľka totiž prehovorila aj o projekte, ktorý nateraz ostáva zahalený rúškom tajomstva. Prezradila: „Vo vývoji sme výrazne v predstihu. Už dnes intenzívne pracujeme na seriáli, ktorý uvedieme budúci rok a ktorý podľa mňa opäť posunie skúsenosť slovenských divákov s domácou seriálovou tvorbou. Bude to typ seriálu, aký sme doteraz ešte nerobili, takže sa veľmi teším na moment, keď o ňom budeme môcť povedať viac.“
Na otázku, či uvažujú aj o ďalšom dobovom projekte, odpovedala: „Áno, aj takéto nápady máme na stole. Vo vývoji a v rámci úvah máme viacero projektov, takže sa pozeráme aj na ďalšie obdobia našich dejín. Na konkrétnejšie informácie je však zatiaľ ešte priskoro.“
Tohtoročná novinka
Už teraz je pritom známe, že televízia prinesie nový seriál aj tento rok. Pôjde o adaptovanú snímku Hriech, v ktorej sa predstavia Ady Hajdu a Kristína Svarinská, s ktorými sa diváci rozlúčili v 14. sérii Dunaja. Tentokrát si však nezahrajú otca a dcéru, ale vyšetrovanú a vyšetrovateľa. Pôjde totiž o ďalší z kriminálnych počinov televízie. Seriál bude mať premiéru 7. septembra o 20:30 hod.
Hriech ponúkne divákom intenzívny pohľad na ľudí, ktorí sa ocitnú v situácii, keď musia čeliť vlastnej minulosti, bolestivým tajomstvám a rozhodnutiam, ktoré môžu navždy zmeniť ich životy.
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