Decembrová obloha sa premení na nebeské divadlo. Už o pár dní budeme môcť pozorovať tento úkaz

Decembrová obloha ponúkne meteorický roj U Midy, nazývaný aj Ursidy. Vidieť bude možné aj novoobjavenú kométu. Meteorický roj bude činný od 17. do 26. decembra, maximum by mal dosiahnuť 22. decembra.

Článok pokračuje pod videom ↓

Počas posledného mesiaca v roku by mala byť pozorovateľná aj neperiodická kométa C/2022 E3 (ZTF), ktorá bola nedávno objavená. K zemi sa najväčšmi priblíži 2. februára 2023, a to na diaľku 43 km. Vtedy by mala byť viditeľná aj voľným okom. Počas decembra ju možno pozorovať malými ďalekohľadmi, na oblohe sa objavuje okolo polnoci. Slovenská akadémia vied (SAV) o tom informovala v tlačovej správe.

Ursidy boli objavené v roku 1945 na Skalnatom Plese

Roj súvisí s krátkoperiodickou kométou 8P/Tuttle. Najhustejší oblak meteoroidov sa nachádza na dráhe rovno oproti kométe. Dráha kométy sa nachádza v minimálnej vzdialenosti 15 miliónov kilometrov od Zeme. „Meteorický roj Ursíd objavil zakladateľ nášho pracoviska doktor Antonín Bečvář. Vo Vysokých Tatrách pôsobil od roku 1937 ako klimatológ Štátnych kúpeľov na Štrbskom Plese. Inicioval výstavbu astronomického observatória na Skalnatom plese a do roku 1950 bol aj jeho prvým riaditeľom,“ priblížil Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV, v. v. i.

Doplnil, že dráha kométy je značne rušená Jupiterom, čo umožňuje pozorovanie jednotlivých deformovaných častí vlákna. Podmienky na pozorovanie budú podľa vedca tento rok veľmi dobré. „Mesiac bude počas maxima jeden deň pred novom. Na oblohe budeme môcť v tomto čase vidieť približne 10 meteorov za hodinu,“ vraví.

„Kométu C/2022 E3 objavil 2. marca tohto roku kalifornský tím z projektu Zwicky Transient Facility,“ vysvetlil Svoreň. Perihéliom prejde12. januára 2023. Švoreň dodal, že kométa bola pôvodne klasifikovaná ako asteroid, avšak neskôr bola spozorovaná veľmi koncentrovaná kóma.