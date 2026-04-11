Danko všetkých prekvapil: Fico vraj navrhne rekonštrukciu vlády a bude nemilosrdný

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Michaela Olexová
TASR
„Ako premiér bude chcieť so stranou Smer-SD vyniknúť," povedal.

Prípadná rekonštrukcia vlády je zodpovednosťou premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Vyhlásil to líder koaličnej SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko s tým, že predseda vlády vie, ktorí ministri „makajú“.

Predpokladá, že Fico bude po schválení štátneho rozpočtu nemilosrdný ku každému ministrovi a navrhne rekonštrukciu vlády.

Predpokladá, že premiér bude nemilosrdný

„Predpokladám, že premiér bude nemilosrdný po schválení štátneho rozpočtu ku každému ministrovi a navrhne rekonštrukciu vlády, pretože ako premiér bude chcieť so stranou Smer-SD vyniknúť. A preto každý z ministrov z každej inej politickej strany by sa mal mať na pozore, pretože ak premiér začal v kuloároch hovoriť o rekonštrukcii vlády, nejakým ministrom hrozí poprava,“ skonštatoval.

Myslí si, že predseda vlády vníma množstvo problémov. Danko v tejto súvislosti hovoril napríklad o zlom stave zdravotníctva. Mrzí ho tiež, že ministerstvo vnútra dosiaľ nezriadilo analytický tím k spisom súvisiacich s prípadom Jeffreyho Epsteina.

Foto: SITA / AP

Na zlyhanie štátu v zdravotníctve upozornil aj predseda opozičnej SaS a poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling.

„V zdravotníctve musí byť poriadok, transparentnosť, sledovanie jednotlivých zdrojov,“ poznamenal. Zároveň informoval, že v prípadnej budúcej vláde bude SaS žiadať rezort zdravotníctva do svojej gescie.

Vyjadril sa aj k výzve prezidenta SR Petra Pellegriniho pre politické strany na podpis memoranda, ktorým by sa zaviazali k pokračovaniu výstavby strategických nemocníc aj po ďalších voľbách do NR SR. Pýta sa, prečo hlava štátu neiniciovala memorandum, keď sa výstavba začala a boli tam rôzne pochybenia.

Liberalizmus má v ruke podľa Danka jednu vlastnosť

