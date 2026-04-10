Danko kritizuje EÚ: Poďme spolu s Maďarmi bojovať za ruskú ropu a už sa nehádajme

Jedným z prvkov liberálnej politiky je vnášanie konfliktov medzi národy prostredníctvom oživovania historických tráum. Slováci aj Maďari, ktorých cez víkend čakajú dôležité parlamentné voľby, by sa mali sústrediť skôr na obhajobu spoločných záujmov, odolávanie tlaku Bruselu, boj za obnovenie dodávok ropy cez ropovod Družba či proti nelegálnej migrácii.
V TASR TV to povedal predseda SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko. Pripomenul, že Rakúsko-Uhorsko bolo mnohonárodnostnou monarchiou, ktorá v stredoeurópskom priestore tieto národy chránila pred okolitými tlakmi.
Spoločné záujmy podľa Danka
„Keď som išiel do vlády s Bugárom, zobral som si Memorandum národa slovenského. A tam je napísané, že my, bratské národy uhorské, musíme držať spolu pred rozpínavosťou Západu a agresivitou Východu,“ povedal Danko. „V tomto období platí, že spolu s Maďarmi vzdorujeme mnohým šialenstvám v Bruseli,“ dodal.
Spoločným cieľom Maďarov a Slovákov je podľa neho napríklad obnovenie dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba, pričom tlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v tomto smere by podľa Danka vedeli vyvinúť USA. „Kto dokáže povedať Zelenskému, aby to tak bolo, dnes určite nie je nemecký kancelár, ktorý nedokáže obhájiť ani obnovenie Nord Streamu. Je to slabý líder. A líder Francúzska rieši všetko len Európsku úniu nie,“ tvrdí Danko.
Slovenská národná strana bude podľa neho vždy vystupovať napríklad proti otváraniu témy Benešových dekrétov a vždy bude obhajovať národné záujmy. Pred aktuálnymi voľbami v Maďarsku však podľa neho túto tému zámerne oživovala slovenská opozícia, ktorá sa tým snažila uškodiť aktuálnemu maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi. Danko pripomenul, že práve Maďarsko pod vedením Orbána aktuálne blokuje 90-miliardovú pôžičku pre Ukrajinu.
Zrušenie práva veta by podľa neho viedlo k rozpadu EÚ
Na margo medializovaných úvah o výraznom obmedzení alebo úplnom zrušení práva veta v Európskej únii Danko povedal, že by to v konečnom dôsledku viedlo k jej rozpadu. „To už je podľa mňa základ rozpadu EÚ. Jej hlavný slogan bola jednota v rôznorodosti a vždy bolo hovorené, že nejdeme do federatívneho spolku, ale do spolupráce národných štátov,“ povedal. „Teraz sa Európska únia prebúdza, čo s ňou bude, keď USA opustia NATO, a ako to bude s jej obranyschopnosťou,“ dodal.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a český premiér Andrej Babiš podpísali 31. marca na zámku Nová Horka v meste Studénka memorandum o prehĺbenej spolupráci. Urobili tak v rámci spoločného zasadnutia vládnych kabinetov, prvého po trojročnej prestávke.
Medzivládne konzultácie prerušila vláda českého premiéra Petra Fialu z dôvodu nesúhlasu so slovenskou zahraničnou politikou a kabinet Andreja Babiša sa k tradícii spoločných rokovaní vrátil. „Vidíte, aké ľahké je rozhádať aj Slovákov s Čechmi,“ reagoval Danko. Podpísané memorandum považuje za deklaratórne, ale pozitívne gesto.
Koaličná rada bola podľa Danka konštruktívna
Koaličnú radu, ktorá predchádzala aprílovej schôdzi Národnej rady (NR) SR, označil Danko za konštruktívnu. „Najprv sme prešli vládne zákony, ktoré by mali mať podporu úplne všetkých poslancov, a potom poslanecké zákony, ktoré idú do druhého čítania,“ povedal. SNS má podľa neho v parlamente v súčasnosti viacero iniciatív.
Podporu podľa Danka získalo napríklad nahradenie Rady pre mediálne služby Národným mediálnym úradom. SNS tiež navrhuje, aby príslušník obecnej polície musel byť občanom SR, presadzuje zvýšenie príspevku na pohreb, ale aj zákon regulujúci prieskumy verejnej mienky, aby museli garantovať dodržanie metodiky a vedeli preukázať, že prieskum reálne robili.
Nahlásiť chybu v článku