Daniela Nízlová riešila dcérino priezvisko: Pomôcť jej mal nový zákon, no prišla nečakaná komplikácia

Keď má dieťa iné priezvisko ako jeho mama, bežné situácie sa môžu zmeniť na zbytočne komplikované vybavovanie. Svoje o tom vie aj Daniela Nízlová, ktorá sa rozhodla urobiť praktický krok pre seba aj svoju dcéru Lindu.
Ako uviedli Topky, Daniela Nízlová sa stretla so zvláštnou vecou pri vybavovaní zmeny priezviska u jej dcéry Lindy, ktorú má s futbalistom Stanislavom Lobotkom. Speváčka fanúšikom priblížila, že za rozhodnutím nebola žiadna dráma, ale najmä snaha uľahčiť si cestovanie, úrady a každodenné situácie, pri ktorých musela opakovane dokazovať, že je Lindinou mamou.
Rozhodla sa využiť novú možnosť
Daniela Nízlová fanúšikom priblížila, že pri priezvisku svojej dcéry Lindy sa rozhodla pre zmenu, ktorá má v prvom rade praktický význam. Linda po novom nenosí len priezvisko po otcovi, ale aj priezvisko svojej mamy, čo môže výrazne zjednodušiť situácie, s ktorými sa rodičia pri rozdielnych priezviskách stretávajú pomerne často.
Speváčka totiž viackrát zažila, že pri cestovaní alebo pri úradných záležitostiach musela vysvetľovať svoj vzťah k dcére. Aby sa vyhla zbytočným komplikáciám, nosila so sebou aj Lindin rodný list. Nová legislatívna úprava jej však otvorila cestu k riešeniu, ktoré jej môže podobné situácie do budúcna ušetriť.
