Len nedávno si lokalitu obzeral Ben Stiller: Na Štrbskom Plese sa natáča film, je tam aj Paul Wesley

Vo Vysokých Tatrách sa tento týždeň nakrúca film, čo pocítia aj turisti. Časť chodníka v okolí Štrbského plesa je dočasne uzavretá. O obmedzení informovala obec Štrba na sociálnej sieti. Starosta Michal Sýkora pre TASR potvrdil, že uzávera súvisí s natáčaním filmu, ktoré v týchto dňoch prebieha priamo na Štrbskom plese.
Obmedzenie platí od pondelka do stredy 18. februára. Uzavretý je úsek od hotela Solisko, popri Pamätníku hrdinov SNP, okolo lyžiarskych tratí až po hotel Patria. Chodník od hotela Solisko popred Grand hotel Kempinski, Kolibu Patria až po hotel Patria a späť ostáva naďalej v prevádzke.
Ide o americko-britskú koprodukciu
Informácia o natáčaní filmu nás zaujala a zisťovali sme viac. Podľa pána Straku, ktorý má v oblasti na starosti technické zabezpečenie lesa, ide o medzinárodný projekt. „Je to nejaký film, je to americko-britská koprodukcia,“ uviedol pre redakciu portálu interez. Ďalšie detaily o projekte nám prezradiť nechcel.
Už v novembri 2025 absolvoval vo Vysokých Tatrách obhliadku možných filmových lokalít aj Ben Stiller. Informoval o tom hovorca prevádzkovateľa horských stredísk vo Vysokých Tatrách Marián Galajda.
„Navštívil malebné prostredie Sliezskeho domu, prešiel sa okolo Popradského plesa a lanovkou sa vyviezol do výšky 1 751 metrov, aby si osobne pozrel panoramatické výhľady zo Skalnatého plesa,“ uviedol vtedy Galajda. Podľa jeho slov americká produkčná spoločnosť potvrdila, že Vysoké Tatry patria medzi potenciálnych kandidátov na nakrúcanie pripravovaného filmu, ktoré bolo predbežne plánované na rok 2027.
Fotografia Paula Wesleyho zo Slovenska
Minulý týždeň zverejnil herec Paul Wesley, známy zo seriálu The Vampire Diaries, na Instagrame fotografiu zo Slovenska. Príspevok neobsahoval bližšie informácie, avšak vyvolal mnohé domnienky a pochybnosti. Dokonca aj dnes pridal do svojho príbehu fotografiu s tatranským pozadím.
To, či spolu tieto udalosti priamo súvisia, zatiaľ oficiálne potvrdené nebolo, no prítomnosť herca z Upírskych denníkov v Tatrách nám prezrádza, že sa práve zrejme zúčastňuje natáčania nového filmu, kde sa objaví aj kus Slovenska.
Nahlásiť chybu v článku