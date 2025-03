Ďalšia súťažiaca z Ruže pre nevestu sa ocitla pod paľbou otázok. Nielen Danielu má vraj doma čakať niekto iný

Šou Ruža pre nevestu ešte poriadne ani nezačala a už sa okolo nej točí poriadny vír špekulácií. Po jednej zo súťažiacich, ktorej úprimnosť bola spochybnená, sa teraz dostala do hľadáčika divákov aj nežná modelka Anička. Hoci na prvý pohľad pôsobila ako stelesnenie nevinnosti, sociálne siete hovoria niečo iné.

Podľa viacerých komentárov na TikTok-u mala byť Anička ešte krátko pred šou zasnúbená. „Anička asi zabudla, že je doma zasnúbená,“ napísala jedna komentujúca. Ďalší sa pridali s tvrdením, že o jej dlhoročnom vzťahu vedelo celé jej okolie. „To má naozaj doma frajera?“ pýtali sa šokovaní komentujúci. Viacerí tvrdia, že jej priateľ, hokejista Miloš Fafrák, s ňou trávil celé leto v Turecku, no krátko pred natáčaním šou si blondínka všetky spoločné fotky vymazala.

Nežná kráska očarila Rasťa

Modelka Anička pri svojom príchode doslova vyrazila dych hlavnému protagonistovi Rasťovi Zvarovi. Jej krása, pôvab a nežná povaha ho očarili natoľko, že ju okamžite zaradil medzi svoje favoritky. Avšak čím viac sa dostáva do centra pozornosti, tým viac klebiet sa objavuje v zákulisí šou. Niektorí diváci si totiž všimli zaujímavé detaily, ktoré naznačujú, že ešte pred vstupom do súťaže mala Anička vážny vzťah, a nielen to. Tvrdí sa, že bola dokonca zasnúbená.

Anička reaguje na obvinenia