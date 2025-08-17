Ďalšia rana pre filmový svet: Vo veku 87 rokov zomrel známy herec, v minulosti bol nominovaný aj na Oscara

Vo veku 87 rokov zomrel v nedeľu herec Terence Stamp. Pozostalí o ňom hovoria ako o osobe, ktorá po sebe zanechala veľký a inšpiratívny odkaz.
O úmrtí informovala agentúra Reuters. Stamp má na konte niekoľko úspešných filmov a za svoju prácu si vyslúžil napríklad aj nomináciu na Oscara. Známy pre svoj dobrý vzhľad a bezchybný zmysel pre obliekanie tvoril jeden z najočarujúcejších párov vtedajšej Británie s herečkou Julie Christie.
Jeho najznámejšia rola mu prischla v snímke Superman z roku 1978, ako aj v jeho následnom pokračovaní. Neskôr si zahral tiež po boku Toma Cruisa či Matta Damona.
„Ako herec aj ako spisovateľ po sebe zanechal mimoriadne dielo, ktoré bude ľudí dojímať a inšpirovať ešte roky,“ uviedla smútiaca rodina a dodala, že v týchto náročných chvíľach prosí verejnosť o súkromie.
