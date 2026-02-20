Ďalší balík v neistote: Diplomati EÚ sa nedohodli, nové sankcie proti Rusku zatiaľ nemajú podporu

Veľvyslanci členských krajín Európskej únie sa v piatok v Bruseli nedohodli na podpore 20. balíka sankcií proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu. S odkazom na viaceré diplomatické zdroje o tom informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Správu budeme aktualizovať.
