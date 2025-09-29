Dali jej to vyžrať. Andrea Verešová síce očarila vzhľadom, no jej príchod v luxusnom SUV pobúril všetkých vodičov

Foto: Instagram (andreaveresovaofficial)

Frederika Lyžičiar
Andrea Verešová očarila štýlom, no jej parkovanie v luxusnom SUV vyvolalo rozruch.

Andrea Verešová patrí dlhodobo k najvýraznejším osobnostiam slovenského šoubiznisu. Bývalá kráľovná krásy a úspešná modelka je známa svojím dokonalým vzhľadom, zmyslom pre módu a schopnosťou pritiahnuť pozornosť na každom spoločenskom podujatí.

Svoj šarm a schopnosť očariť publikum potvrdila aj tentoraz, keď sa stala stredobodom pozornosti na krste debutového videoklipu speváka JeyByho. Večer sa však nezaobišiel bez napätia. Okrem elegantných módnych premien pútal pohľady aj jej príchod v luxusnom SUV, ktorý sa podľa magazínu expres.cz zmenil na malú mestskú drámu a neunikol hostiteľom ani náhodným okoloidúcim.

Parkovanie jej dalo poriadne zabrať

Parkovacie miesto bolo naozaj tesné, takže veľké SUV v ňom pôsobilo ešte mohutnejšie. Andrea Verešová sa musela viackrát posúvať dopredu a dozadu, pričom jej vysoké opätky iste na pohode za volantom nepridali. Podľa svedkov pritom zrejme jemne ťukla do áut zaparkovaných vedľa a nechýbala ani chvíľa, keď len o vlások predišla zrážke s taxíkom.

Reakcie na sociálnej sieti Instagram na seba nenechali dlho čakať. „Chcel by som prísť k autu a zistiť, že centimeter od nárazníka mám iné auto a nemôžem vďaka nemu odísť. Mám totožný model ako ona a keď sa niekam nezmestím, jednoducho idem hľadať ďalej…“ zaznelo. Ďalší ironicky dodal: „SUV je skrátka súložou uhradené vozidlo.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa EXPRES CZ (@exprescz)


Objavili sa aj ostré odkazy ako „Jasné – odierať autá obyčajným ľuďom.“ či „Keď sa tam nezmestím, tak tam nezaparkujem, nie?“ a napokon aj praktické rady: „Bože môj, prečo si nevezme taxi, keď s tým nevie… Hlavne, že auto má parkovacie senzory a ani s nimi nedokáže zaparkovať.“

Niektorí dokonca upozorňovali na možnú zodpovednosť: „Dúfam, že majitelia tých áut, čo nabúrala, sa na nej budú hojiť, keď majú taký pekný a jasný videozáznam. A ani by som sa nebál to dať na políciu.“

Nový outfit nesmel chýbať

