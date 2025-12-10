Dala si pauzu. Kristína Svarinská si zbalila kufor a odišla zo Slovenska, aby si dopriala reštart mysle

Foto: Instagram.com/kristina.svarinska

Jana Petrejová
Opustila svoju rodnú krajinu.

Slovenská herečka patrí medzi najvyťaženejšie tváre slovenského šoubiznisu. Často o nej počujeme v súvislosti s dobovým seriálom, v ktorom účinkuje už od samého začiatku, takže nie div, že Dunaj, k vašim službám sa stal súčasťou jej života. Aj preto ju často nájdeme na pľaci pred kamerami, a keď sa k tomu pridajú ďalšie projekty, je jasné, že má toho viac než dosť.

Všetko sa to však nahromadilo do bodu, v ktorom si zjavne sama priznala, že si potrebuje vydýchnuť. A tak urobila rozhodnutie, ktoré pozná mnoho ľudí: zbalila si kufor a na pár dní zmizla zo slovenského zhonu. U Kristíny Svarinskej tak zvíťazila potreba oddychu nad pracovným kolotočom, vypla hlavu a odišla za palmami, morom a príjemným teplým počasím.

Exotika v decembri

Každý jeden projekt si vyžaduje istý čas i energiu. Čo sa Dunaja, k vašim službám týka, ten nakrúca intenzívne už viac než tri roky. A hoci už ubehol dlhší čas, stále si pamätá na prvé momenty pred kamerami, keď sa to celé začalo. Odvtedy sú so seriálom, na ktorom sa podieľa štáb zložený z profesionálov a samotní herci, ktorí tomu dávajú skutočnú podobu, plné ruky práce. Výsledkom je megahit, ktorý stále žne u divákov veľké úspechy.

Sympatická brunetka si povedala, že potom všetkom potrebuje pauzu, čo nie je nič výnimočné a už dvojnásobne nie u verejne známych osobností, ktoré riešia zvýšený tlak na svoju osobu. „That time of the year. Posielam slnko a zapínam offline „mode“,“ napísala Kristína Svarinská na Instagrame a pridala sériu fotografií z dovolenky. Umelkyňa sa už pomaly stáva známou tým, že má rada dni bez akéhokoľvek mejkapu a nebojí sa ukázať prirodzenosť. Obzvlášť na dovolenke, kde si dopraje takmer všetko.

Podľa záberov zverejnených na sociálnej sieti je vidieť, že sa má očividne dobre. Aj keď nie je isté, do ktorej destinácie sa vybrala, niektorí fanúšikovia tipujú Srí Lanku, kde už Kristína bola na ajurvédskom pobyte. Vzhľadom na obdobie, kedy sa vybrala do tepla, je viac než isté, že ide o nejakú exotiku.

Taktiež nedala vedieť, na ako dlho vycestovala, hoci aj pár dní zmeny prostredia dokáže spraviť zázraky. Snáď dovolenka splní cieľ, ktorý si dala, načerpá silu a vráti sa ako znovuzrodená seriálová Klára Kučerová.

