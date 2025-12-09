Nečakané priznanie Sajfu: Prehovoril o traume z prvých pokusov pred kamerou, vraj nič nevedel

Považuje sa za moderátorskú stálicu, za mikrofónom v rádiu pôsobí ako ryba vo vode a je to rodený zabávač, až mnohí zabudli, že bol kedysi pred kamerou úplný nováčik. Sajfa je dôkazom, že aj hviezdy slovenského šoubiznisu si museli prejsť cestou pokusov a omylov.
Keď Matej „Sajfa“ Cifra natrafil na plagát so svojou podobizňou ešte z čias televíznych začiatkov, ihneď si spomenul na obdobie, ktoré nebolo preňho práve najjednoduchšie. Zalovil v pamäti a v jojkárskej relácii Topstar vyšiel s pravdou von, aké to bolo ocitnúť sa pred kamerami.
O legendárnom účese z minulosti
Hovorí sa, že začiatky sú ťažké. Vedel by o tom rozprávať skúsený moderátor, u ktorého boli prvé roky v televízii rozpačité a dokonca ich označil, že si na ne spomína „traumaticky“. „To sú strašné roky. Lebo teraz sme to aj hovorili, že akože dostrihni si to, ako som vyzeral vtedy a to je rok 2007. To si treba uvedomiť, že to je skoro 20 rokov dozadu. Čiže to znamená, že to som logicky vyzeral inak,“ uviedol Sajfa a zároveň narážal na svoj vzhľad. Na plagáte má totiž dlhšie vlasy s ofinou, vďaka ktorým si mnohí naňho pamätajú.
Podľa jeho slov mal na tú dobu moderný účes. „Ale stále je to o tom, že na to sa treba pozerať tak, ako sa človek pozerá do histórie, že treba sa na to pozrieť, že nieže: Ježiš, to je čo za účes? Ale to, ako som vyzeral vtedy, tak to bolo moderné. Vieš, to je to, že vtedy som mal mať také vlasy, lebo také vlasy vtedy boli že: Wau, on má „cool“ účes,“ pokračoval.
Dal si poradiť od niekoho iného, kto mu odporučil tento strih, a tak sa dal ostrihať. A aj keď si teraz hovorí, že mohol vyzerať inak a radšej mal zvoliť účes, aký má v súčasnosti, na druhej strane, vtedy by to nebolo pravdepodobne v poriadku. „Ale tak ako… Je to dostatočne pekná trauma pre mňa. Takže, ďakujem veľmi pekne televízii JOJ, že mi neplatí terapiu, ale mohla by mi zaplatiť,“ dodal žartovne.
