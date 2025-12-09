Nečakané priznanie Sajfu: Prehovoril o traume z prvých pokusov pred kamerou, vraj nič nevedel

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Na svoje začiatky by najradšej zabudol. 

Považuje sa za moderátorskú stálicu, za mikrofónom v rádiu pôsobí ako ryba vo vode a je to rodený zabávač, až mnohí zabudli, že bol kedysi pred kamerou úplný nováčik. Sajfa je dôkazom, že aj hviezdy slovenského šoubiznisu si museli prejsť cestou pokusov a omylov.

Keď Matej „Sajfa“ Cifra natrafil na plagát so svojou podobizňou ešte z čias televíznych začiatkov, ihneď si spomenul na obdobie, ktoré nebolo preňho práve najjednoduchšie. Zalovil v pamäti a v jojkárskej relácii Topstar vyšiel s pravdou von, aké to bolo ocitnúť sa pred kamerami.

O legendárnom účese z minulosti

Hovorí sa, že začiatky sú ťažké. Vedel by o tom rozprávať skúsený moderátor, u ktorého boli prvé roky v televízii rozpačité a dokonca ich označil, že si na ne spomína „traumaticky“. „To sú strašné roky. Lebo teraz sme to aj hovorili, že akože dostrihni si to, ako som vyzeral vtedy a to je rok 2007. To si treba uvedomiť, že to je skoro 20 rokov dozadu. Čiže to znamená, že to som logicky vyzeral inak,“ uviedol Sajfa a zároveň narážal na svoj vzhľad. Na plagáte má totiž dlhšie vlasy s ofinou, vďaka ktorým si mnohí naňho pamätajú.

Foto: REPROFOTO TASR

Podľa jeho slov mal na tú dobu moderný účes. „Ale stále je to o tom, že na to sa treba pozerať tak, ako sa človek pozerá do histórie, že treba sa na to pozrieť, že nieže: Ježiš, to je čo za účes? Ale to, ako som vyzeral vtedy, tak to bolo moderné. Vieš, to je to, že vtedy som mal mať také vlasy, lebo také vlasy vtedy boli že: Wau, on má „cool“ účes,“ pokračoval.

Dal si poradiť od niekoho iného, kto mu odporučil tento strih, a tak sa dal ostrihať. A aj keď si teraz hovorí, že mohol vyzerať inak a radšej mal zvoliť účes, aký má v súčasnosti, na druhej strane, vtedy by to nebolo pravdepodobne v poriadku. „Ale tak ako… Je to dostatočne pekná trauma pre mňa. Takže, ďakujem veľmi pekne televízii JOJ, že mi neplatí terapiu, ale mohla by mi zaplatiť,“ dodal žartovne.

Veľa mu to dalo

