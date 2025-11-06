Dala sa vylepšiť. Martina Schindlerová prekvapila a podstúpila ďalší estetický zákrok, akú procedúru má za sebou?

Foto: Instagram.com/schindlerovamartina

Jana Petrejová
Opäť si dopriala čas pre seba.

Po väčšej odmlke sa finalistka SuperStar, ktorá takmer vyhrala talentovú súťaž, dostala opäť na výslnie a začala na sebe „makať“. Reč je nielen o práci, speve, vystúpeniach a moderovaní hitparády, ktorá sa nedávno skončila. Uzdravovala sa po odchode z toxického manželstva, konečne si dovolila to, po čom túžila a vykukla zo svojej ulity, v ktorej bola zatvorená niekoľko rokov. 

Dnes Martina Schindlerová žiari, konečne je slobodná a plní si sny. Občas si trošku zaexperimentuje aj so vzhľadom, veď ktorá žena neskúša v oblasti krásy, v čom vyzerá dobre? Svetu skrášľovania prepadla aj speváčka, ktorá napríklad na začiatku roka zverejnila fotografie na sociálnej sieti, kde sa ukázala s novým účesom. Aj keď nešlo o trvalú zmenu, aspoň si vyskúšala ofinu od vizážistky a na pár minút z nej bola nová femme fatale.

Stredobodom pozornosti boli jej pery

Umelkyňa zapózovala na fotografiách len s príčeskom, ktorý jej zvýraznil oči. Zjavne si to chcela len vyskúšať, čo sa však nedá povedať o skrášľujúcej procedúre, ktorú najnovšie podstúpila. V tomto prípade už ide o trvalejšiu zmenu, ktorá sa týka jej pier. Fanúšikovia si už určite všimli na fotografiách, ktoré zverejňuje na Instagrame, jednu vec. Speváčka má veľmi pekné pery, ktoré sa rozhodla ešte viac skrášliť.

Pred niekoľkými dňami povedala Martina Schindlerová „áno“ estetickej úprave v podobe tetovania pier. „Ako pamiatka na herpes mi ostal bledý fliačik na perách,“ napísala speváčka k videu, ktoré zachytáva priebeh zákroku. Speváčka stavila na permanentný mejkap, ktorý jej mal zvýrazniť prirodzenú farbu pier, a taktiež aj kontúry, teda ich tvar a obrys. Aj keď bude trvať približne mesiac, kým bude mať pery úplne zahojené, na druhej strane výsledný efekt vydrží aj niekoľko rokov.

Martina Schindlerová stavila na klasický červený odtieň, pričom sa tento zákrok pridal k ďalšiemu, ktorý podstúpila tento rok. Na začiatku marca si dala laserom odstrániť vytetované obočie, ktoré bolo v tvare, ktorý sa jej už prestal páčiť a následne podstúpila lamináciu, bezbolestný zákrok s prirodzeným výsledkom na obdobie 3 až 4 týždne.

